Lichtenecker zu EPU-Paket: Selbstbehalt abschaffen, Krankengeld für Selbstständige erhöhen

Grüne: EPU-Paket bringt wichtige Verbesserungen, viele Baustellen bleiben aber offen

Wien (OTS) - "Es ist erfreulich, dass die Regierungsparteien nach vielen Anträgen und Anfragen der Grünen die problematische Lage von Ein-Personen-UnternehmerInnen und Kleinstbetrieben erkannt haben und endlich Maßnahmen zur sozialen Absicherung dieser Gruppe -insbesondere von selbständigen Frauen - setzen. Diese Maßnahmen jetzt als großen Wurf zu bezeichnen, greift aber zu kurz. Denn die Abschaffung des Selbstbehalts in der Krankenversicherung ist ausständig und auch das Krankengeld für Selbständige weist weiterhin grobe Mängel auf", betont Ruperta Lichtenecker, Wirtschaftssprecherin der Grünen.

"Es ist wichtig und erfreulich, dass die Regierung die Anregungen der Grünen nach einem zinsfreien Aufschub von Nachzahlungen von offenen Sozialversicherungsbeiträgen zur Entlastung der vielen JungunternehmerInnen endlich aufgegriffen hat. Diese Maßnahme ist längst überfällig. Die Schaffung einer "Überbrückungsbeihilfe", wie in der Regierungsvorlage vorgesehen, ist hingegen eine bloße Verschönerungsmaßnahme und löst nicht das eigentliche Problem: Die Mindestbeiträge in der Sozialversicherung sind zu hoch und drängen viele EPU und Kleinstbetriebe in die soziale und wirtschaftliche Abwärtsspirale", kritisiert Lichtenecker.

