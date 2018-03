Mersen ernennt Massimo Neri zum Vice President Europe mit Sitz Frankfurt am Main

Frankfurt am Main (ots) - Mersen (Euronext FR0000039620 - MRN) ernennt Massimo Neri mit sofortiger Wirkung zum Vice-President Europe. Neri, der bisher als Vice President Deutschland, Österreich und Schweiz (DACH) fungierte, übernimmt damit zusätzlich die Verantwortung für die Weiterentwicklung der in Benelux, Spanien, Italien, Skandinavien, Großbritannien, Russland und der Türkei ansässigen Geschäftsbereiche der französischen Holdinggesellschaft Mersen SA (vormals Carbone Lorraine). Dazu gehören die Geschäftsbereiche Elektroschutz, korrosionsresistenter Apparatebau auf Basis von Tantal sowie Kohlebürsten, Signalübertragungssysteme, Graphitkomponenten und SiC Hochleistungsoptiken für die Laserindustrie.

Massimo Neri wird seine neuen Aufgaben weiterhin vom deutschen Hauptsitz des französischen Unternehmens in Frankfurt am Main wahrnehmen, wo Mersen seit 115 Jahren ohne Unterbrechung einen Produktionsstandort für Kohlebürsten unterhält. Weitere Betriebsstätten in Deutschland befinden sich in Eggolsheim, Mannheim, Jestetten, Linsengericht, Suhl und Baden-Baden.

Die französische Holdinggesellschaft Mersen SA erzielte im Geschäftsjahr 2012 einen Jahresumsatz von EUR811 Mio und ein EBITDA von EUR116 Mio, was einer EBIDTDA Marge von 14,3% entspricht. Die Gruppe wird eine Dividende in Höhe von EUR0,45 pro Aktie ausschütten. Rund 10% des Gruppenumsatzes werden in Deutschland generiert.

Massimo Neri unterstreicht die Treue zum Standort Deutschland: "Kein Technologieunternehmen, das weltweit in der ersten Liga mitspielen will, kann es sich leisten in Deutschland nicht präsent zu sein. Hinzu kommt, dass wir hier über bestens ausgebildete Fachkräfte verfügen. Durch das duale Ausbildungssystem, um das uns die ganze Welt beneidet, werden wir diese Fachkräfte auch in Zukunft haben. Deshalb investieren wir hier weiter in unsere Standorte und - wenn sich die Gelegenheit bietet - auch in weitere Firmenakquisitionen."

Massimo Neri machte an der Eberhard-Karls Universität Tübingen seinen Abschluss als Dipl.-Kaufmann und verfügt über die deutsche wie auch über die italienische Staatsbürgerschaft. Geboren und aufgewachsen in Luxemburg, als Kind einer deutsch-italienischen Familie, beherrscht er, neben fließendem Englisch, Deutsch, Italienisch und Französisch als Muttersprachen.

Über Mersen

Als weltweit tätiger Spezialist für Werkstoffe und Technologien für extreme Anwendungsbedingungen sowie für die Sicherheit und Zuverlässigkeit von Elektroausrüstungen entwickelt Mersen innovative und optimal auf die Anforderungen seiner Kunden zugeschnittene Produkte zur Optimierung von Prozessen in den Bereichen Energie, Transport, Elektronik, Chemie- und Pharmaindustrie sowie in der Verfahrenstechnik. Die Gruppe ist an der NYSE Euronext Paris notiert - Abteilung B www.mersen.com

