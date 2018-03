Grüne Wien/Akkilic: Konsequente Integrationspolitik erfordert konsequenten Antirassismus

Wien (OTS) - "Fast ein halbes Jahrhundert nachdem die UNO den "Internationalen Tag zur Beseitigung von Rassismus" ausgerufen hat, gibt es leider nach wie vor rassistische Vorfälle im Alltag und Politik. Der europaweit wachsende Antisemitismus sowie rassistisch motivierte Gewalt auf offener Straße gegenüber Menschen mit schwarzer Hautfarbe, zuletzt auch in Wien, fordert uns auf, mehr gegen Rassismus zu unternehmen", so der Integrationssprecher der Grünen Wien anlässlich des morgigen Welt-Antrirassismus-Tages.

"Es kann nicht sein, dass jemand, der eine schwarze Frau auf die U Bahn Schienen wirft mit einer milden Strafe davon kommt. Die Justiz in Österreich muss Rassismus als Tatbestand berücksichtigen. Wir fordern ein faires Urteil im Fall Nelly N. und mehr Wachsamkeit gegenüber Rassismus durch unsere Justiz", so Akkilic.

"Seit nunmehr 2 Jahren gibt es das Staatssekretariat für Integrationsfragen, doch eine deutliche Positionierung gegen Rassismus und Diskriminierung vermissen wir nach wie vor. Dem Staatssekretär fehlt nicht nur ein Programm zur Bekämpfung von Rassismus, er ist auch, etwa wenn es um rassistische Übergriffe wie im Fall Nelly N. geht, wortkarg. Wir fordern die Bundesregierung und insbesondere Staatssekretär Kurz auf, wirksame antirassistische Instrumente zu entwickeln. Integrationsarbeit besteht nicht nur aus Deutsch lernen. Die Menschen, die nach Österreich kommen, müssen die Sicherheit haben, vor rassistischen Übergriffen und Diskriminierungen geschützt zu werden. Eine gelungene Integrationspolitik setzt die konsequente Bekämpfung von Rassismus voraus", so Akkilic.

"Wir lehnen jegliche Form der Fremdenfeindlichkeit ab und warnen insbesondere vor Romafeindlichkeit, die gepaart mit Bettelverboten in Österreich betrieben wird. Roma brauchen nicht nur in Wien einen besonderen Schutz, sondern europaweit", so Akkilic abschließend.

