Nationalrat - Krist: Darabos war erfolgreicher Sportminister

Bereits umgesetzte Reformprojekte sind Verpflichtung und Arbeitsauftrag für neuen Sportminister Gerald Klug

Wien (OTS/SK) - "Ein großes Danke für seine erfolgreiche Arbeit" hat SPÖ-Sportsprecher Hermann Krist heute, Mittwoch, im Nationalrat dem ausgeschiedenen Bundesminister Norbert Darabos ausgerichtet. Gleichzeitig sicherte Krist Gerald Klug anlässlich dessen Ernennung zum neuen Bundesminister für Landesverteidigung und Sport seine Unterstützung und Kooperationsbereitschaft zu. ****

Unter den zahlreichen Reformen, die Norbert Darabos als Sportminister startete oder umsetzte, strich Krist hervor, dass die Verabschiedung eines neuen Anti-Doping-Gesetzes bereits gelungen sei. Ein neues Sportfördergesetz sei in Bearbeitung und befinde sich schon auf der Zielgeraden. Die tägliche Bewegungseinheit in Kindergärten und Schulen sei auf der Agenda und finde breite Zustimmung, sowohl im Parlament als auch im Unterrichtsministerium. Der nationale Aktionsplan für Bewegung sei in der entscheidenden Umsetzungsphase und auch ein neues, modernes Sportstättenkonzept sei, wie von Bundesminister Gerald Klug angekündigt, bereits im fertigwerden.

"Die vielen Erfolgsprojekte sind gleichzeitig eine Verpflichtung und ein Arbeitsauftrag für uns und den neuen Sportminister", so Krist. Das Thema Inklusion im Sport etwa müsse stärkere Beachtung finden und dabei die bessere Unterstützung der zuständigen Fachverbände abgesichert werden.

"Die Dach- und Fachverbände, Sportlerinnen und Sportler und vor allem die vielen ehrenamtlichen Funktionärinnen und Funktionäre brauchen Sicherheit und Ziele, brauchen bestmögliche Unterstützung und Bedingungen, um national und international erfolgreich zu sein. Sie brauchen auch die bestmöglichen Bedingungen, um im Schul-, im Gesundheits- und im Freizeitsport - kurz im gesamten Breitensport -motiviert und erfolgreich arbeiten zu können", zeigte sich Krist überzeugt.

Dem neuen Minister Gerald Klug versicherte Krist abschließend: "Wir werden Sie bei Ihrer Arbeit als Sportminister nach Kräften mit allem Know-How unterstützen und freuen uns auf die kommenden Wochen und Monate der gemeinsamen Arbeit und Umsetzung." (Schluss) rp/mis

