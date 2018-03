Klikovits: Heeresreform rasch umsetzen

Klug hat in den ersten Tagen schon viel Einsatz, guten Willen und Kooperationsbereitschaft gezeigt

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Der neue Verteidigungsminister Klug sei auf einem guten Weg, sagt ÖVP-Wehrsprecher Abg. Oswald Klikovits. "In den ersten Tagen seiner Amtszeit hat Gerald Klug schon viel Einsatz, guten Willen und Kooperationsbereitschaft gezeigt", sieht Klikovits einer Zusammenarbeit positiv entgegen.

"Ich hoffe, dass der Reformwille des neuen Ministers in gute und konstruktive Maßnahmen mündet", fuhr Klikovits fort. "Gemeinsam werden wir Reformen verhandeln, beschließen und umsetzen können", sprach der ÖVP-Wehrsprecher auch den Auftrag an, den die Österreicherinnen und Österreicher bei der Volksbefragung unmissverständlich gegeben haben. "Die ÖVP hat klare Vorstellungen und diese schon in die vorbereitenden Gespräche eingebracht. Wir sind auf einem konstruktiven Weg, den wir konsequent weitergehen werden. Die Heeresreform soll und wird rasch umgesetzt werden."

Die ÖVP sei jedenfalls bereit, Klug bei seiner Arbeit nach Kräften zu unterstützen: "Wenn er unsere Hilfe braucht, wird sich die ÖVP nicht verschließen", so Klikovits abschließend.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

Tel.: 01/40110/4436

http://www.oevpklub.at