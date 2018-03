Nationalrat - Prähauser: Parlament soll gemeinsam mit Gerald Klug an Verteidigungspolitik arbeiten

Dank an Norbert Darabos für sein Engagement

Wien (OTS/SK) - Der SPÖ-Verteidigungssprecher Stefan Prähauser begrüßte in der heutigen Nationalratssitzung den neuen Verteidigungsminister Gerald Klug in seinem Amt. Er sei gespannt gewesen, wer das Ressort übernehmen würde, und war "angenehm überrascht" als Gerald Klug präsentiert wurde. "Gerald Klug ist einer, der sich klar und deutlich ausdrückt und zu seinen Worten steht", fand Prähauser lobende Worte für den neuen Verteidigungsminister. ****

Der SPÖ-Verteidigungssprecher dankte in seiner Rede Klugs Vorgänger Norbert Darabos und erinnerte an einen seiner Erfolge: "Letztendlich gelang es Darabos, drei Eurofighter einzusparen. Das erspart der Bevölkerung und dem Staat auf zehn Jahre gesehen eine Milliarde Euro", so Prähauser. Das Parlament rief Prähauser auf, die Einladung des neuen Verteidigungsministers zur Zusammenarbeit wahrzunehmen und eine "Verteidigungspolitik möglichst aller Parteien in diesem Hause zum Wohle unserer Republik" umzusetzen. (Schluss) em/mis

