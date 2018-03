PVÖ-Blecha: Leistbarer Wohnraum für Junge - keine Schnüffelaktionen bei geförderten Wohnungen

Wien (OTS/SK) - "Leistbares Wohnen für alle Generationen" ist auch für den Pensionistenverband Österreichs (PVÖ) ein großes Anliegen. PVÖ-Präsident Karl Blecha: "Viele Pensionistinnen und Pensionisten wissen aus Erfahrung in der eigenen Familie, wie schwierig es für viele Junge ist, finanzierbaren Wohnraum zu finden. Wir unterstützen daher die Forderung, die Wohnbauförderung wieder zweckzuwidmen, damit mehr Wohnungen gebaut werden." Kein Verständnis hat Blecha für die Forderung der ÖVP nach Gehaltskontrollen im Gemeindebau: "Das wäre eine Schnüffelaktion gegen drei Millionen Menschen, die österreichweit in einem kommunalen Wohnbau leben oder Wohnbauförderung für ihr Einfamilienhaus bezogen haben. ****

"Keiner soll Angst haben müssen, aus seiner Wohnung ausziehen oder frühere Förderungen zurückzahlen zu müssen, weil er sich über die Jahre ein mittleres Einkommen oder eine mittlere Pension erarbeitet hat", so Blecha. Statt Mieterinnen und Mieter in Gemeindewohnungen, die dort oft schon jahrzehntelang leben, oder Häuselbauer zu verunsichern, sollte die ÖVP lieber der raschen Zweckwidmung der Wohnbauförderung zustimmen, ebenso wie einer Reform des Mietrechts, die Mieterrechte stärkt und Mieter finanziell entlastet, so der PVÖ-Präsident. Und abschließend: "Hier dauernd 'Nein' sagen und damit den Bau neuen Wohnraums inklusive Beschäftigungsimpulsen zu bremsen, ist zu wenig, liebe ÖVP!" (Schluss) ah/up

