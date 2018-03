Feiern Sie Eton Day mit tollen Rabatten, fantastischen Preisen und kostenlosen Workshops

Wien (OTS) - Eton Institute, Wiens Top Sprach- und Weiterbildungsinstitut, feiert seinen zweiten Geburtstag! Ein Tag voller Sprachen, toller Rabatte, fantastischer Preise und mit vielen spannenden Überraschungen erwartet alle Sprach- und Kulturinteressierten beim diesjährigen Eton Day, am 12. April 2013. Eton Institute Vienna hat vor zwei Jahren seine Tore in Wien geöffnet und eröffnet passend zum 2-jährigen Jubiläum seine zweite Filiale, Tiefer Graben 9, im 1. Bezirk in Wien. Der diesjährige Eton Day wird daher doppelt so groß und spektakulär gefeiert. Neben kostenlosen Sprachworkshops, Snacks und interkulturellen Konversationen gibt es während dem Eton Day exklusive Ermäßigungen auf alle Gruppen- und Privatkurse, die an diesem Tag gebucht werden. Zusätzlich werden unter allen gebuchten Kursen am Eton Day 2 Prepaid-Kreditkarten verlost.

Eton Day 2013

Wann? Freitag, 12. April 2013 Was? Kostenlose Sprachworkshops Ein tolles Geburtstagsgewinnspiel Interkultureller Austausch Kulturen und Sprachen Rabatte auf alle gebuchten Kurse Programm? "Small Talk" Deutsch Workshop, von 10.00-11.00 Uhr "Public Speaking & Presentations" Business English Workshop, von 16.30-17.30 Uhr "Die hohe Kunst des Sushi" Japanisch Sprach- und Sushi Workshop, von 17.30-18.30 Uhr Wo? Workshops: Eton Institute, Graben 30, 5. Stock, 1010 Wien Eton Day Ermäßigungen: Eton Institute, Graben 30, 5. Stock, 1010 Wien Filiale, Tiefer Graben 9, Mezzanin, 1010 Wien Online unter www.eton.at

Moaz Khan, International Marketing Director bei Eton Institute kommentiert: "Es waren zwei phänomenale Jahre und es erfüllt uns mit Stolz, dass wir national aber auch international stetig gewachsen sind und dass unsere Eton Community weltweit immer größer wird. Wir freuen uns sehr, dass wir während unserem diesjährigen Eton Day auch unseren zweiten Standpunkt in Wien offiziell eröffnen können. In den Vereinigten Arabischen Emiraten haben wir im März unser 7-jähriges Jubiläum gefeiert. Eton Day ist immer ein ganz besonderes jährliches Event und hat große Tradition bei Eton. Mit diesem speziellen Tag möchten wir uns herzlich bei all unseren Partnern, Studierenden, TrainerInnen, Fans und unserer Community für die tolle Unterstützung und gemeinsamen Erfahrungen der letzten zwei Jahre bedanken. Wir haben einen spannenden Tag mit tollen Preisen und Rabatten und natürlich sprachlichen und kulinarischen Highlights geplant. Als besonderes Geburtstagsgeschenk haben wir uns eine besondere Überraschung überlegt. Wir verlosen am 12. April 2013 zwei Kreditkarten mit Guthaben für Ihren nächsten Trip oder Shoppingtrip. Falls Sie also Ihre Urlaubskassa aufbessern oder sich einen lang ersehnten Wunsch erfüllen wollen dann verpassen Sie auf keinen Fall unseren E-Day! Wir können allen, die unseren Eton Day besuchen versichern, dass Sie unseren Eton Day mit einem Lächeln auf den Lippen verlassen werden. Wir freuen uns schon sehr diesen speziellen Tag mit allen zu teilen."

Für weitere Informationen zu diesem Event:

Tel.: 0800 989889

E-Mail: contact @ eton.at

Adresse: Am Graben 30, 5. Stock, 1010 Wien

Filiale: Tiefer Graben 9, 1. Stock, 1010 Wien

Auf Facebook: http://www.facebook.com/EtonInstituteAustria

Auf Twitter: https://twitter.com/EtonIAustria

Auf der Website: www.eton.at/de

Über Eton Institute:

Das internationale Sprach- und Weiterbildungszentrum bietet Sprachkurse in über 100 Sprachen, sowie LehrerInnenausbildung, Kinderkurse, Berufliche Fortbildungskurse, Firmentrainings und Computer Training an. Für mehr Informationen wenden Sie sich an www.eton.at, oder kontaktieren Sie uns unter contact @ eton.at oder 0800 989889.

Rückfragen & Kontakt:

Oana Toma

Operations Executive

Graben 30, 5.Stock

Tel.: +43 1 890 4254