BZÖ-Widmann zu Klug: Keine großen Reformen bis zur NR-Wahl zu erwarten

Wien (OTS) - Klüger wäre es gewesen, den Posten des Verteidigungsministers gar nicht nach zu besetzen. Es spreche nichts dagegen, die Agenden des Militärs durch den Bundeskanzler für diese kurze Zeit bis zur Nationalratswahl miterledigen zu lassen, meinte BZÖ-Bündnissprecher Abg. Mag. Rainer Widmann anlässlich der Ernennung des neuen Verteidigungsministers im Nationalrat. Widmann wies darauf hin, dass die Generalkompetenz des Bundeskanzlers es ermöglicht hätte, die Agenden des Ministeriums mit zu erledigen. Es sei nämlich nicht zu vermuten, dass große Reformen bis zum Herbst noch angegangen werden. "Die Reformdebatte im Bundesheer gibt es seit dreißig Jahren, weitergebracht haben Rot und Schwarz bis dato nur wenig. Stillstand ist eingemeißelt - das ist die ÖVP-Reform", so Widmann.

Es gehe nicht darum, den Grundwehrdienst attraktiver zu machen, wie der Minister in einem Interview meinte, sondern darum, die bestmögliche Sicherheit und den bestmöglichen Schutz für den Bürger in Österreich sicher zu stellen. "Das Bundesheer ist kein Wohlfühlverein. Das Heer dient dazu, junge Menschen dahingehend auszubilden, dass sie die Aufgaben für die Sicherheit Österreichs bestmöglich erfüllen", so Widmann.

Bezugnehmend auf die Volksbefragung kritisierte Widmann die populistischen Argumente seitens der Regierungsparteien. "Es gab keine Informationen. Die Bürger wurden nicht aufgeklärt, worüber sie überhaupt abstimmen sollen. Es gab nur Parteipropaganda, die von der ÖVP schäbig ausgenutzt wurde", so Widmann. Der BZÖ-Bündnissprecher richtete einige Forderungen an den neuen Verteidigungsminister: "Raus mit der Parteipolitik bei der Landesverteidigung und Auslandseinsätze so gestalten, dass die Sicherheit unserer Soldaten bestmöglich gewährleistet ist."

