Huawei-Stipendium in Kooperation mit der ÖJAB: Jetzt für das erfolgreiche Huawei-Stipendium bewerben

Wien (OTS) - Huawei, einer der weltweit führenden Hersteller von Telekommunikationslösungen, engagiert sich für Studenten in Österreich. Nach einem erfolgreichen Start im vergangenen Jahr geht das "Huawei-Stipendium" in Kooperation mit der ÖJAB (Österreichischen Jungarbeiterbewegung) in die zweite Runde. Das Stipendium unterstützt jährlich drei Studierende, die zum Studium ihre Heimatregion verlassen, mit einem kostenlosen Heimplatz. Alle angehenden Akademiker können sich ab sofort bewerben:

www.oejab.at/huawei-stipendium, Ende der Einreichfrist: 12. Mai 2013

Viele Jugendliche stehen nach der Matura vor einer schwerwiegenden Entscheidung. Studium, ja oder nein - und die wichtige Frage: Wo? Die Finanzierung spielt oft eine wichtige Rolle bei der Entscheidung für einen Studienort. Das "Huawei-Stipendium" stiftet jährlich drei Wohnplätze in einem ÖJAB-Haus in Wien, Graz, Salzburg, Eisenstadt, Krems/Donau, Mödling und Bad Gleichenberg. Organisiert wird das Stipendium in Zusammenarbeit mit der ÖJAB, einem der größten gemeinnützigen Studierendenheimträger Österreichs (www.oejab.at).

Günter Haberler, Vizepräsident von Huawei Österreich: "Das Engagement im regionalen Bildungsbereich liegt Huawei sehr am Herzen. Vor allem in Österreich müssen viele Studierende ihre ländliche Heimatregion verlassen, um die gewünschte Fachhochschule oder Universität besuchen zu können. Das ist meist mit zusätzlichen finanziellen Belastungen verbunden. Die zahlreichen Bewerbungen im vergangenen Jahr beweisen, dass die Unterstützung von Studierenden besonders wichtig ist und Huawei hier einen wichtigen Schritt gesetzt hat."

Huawei-Stipendium stiftet jährlich drei kostenlose Wohnplätze

Seit vielen Jahren unterstützt und entwickelt Huawei weltweit Bildungsprojekte. In Österreich engagiert sich das Unternehmen seit 2012 mit dem "Huawei-Stipendium" in Zusammenarbeit mit der ÖJAB und dem "Huawei Sozialfonds" in Kooperation mit der TU-Wien. Das "Huawei-Stipendium" wird an Studierende mit besonders guten Studienerfolgen vergeben, die zur Finanzierung ihres Wohnplatzes Unterstützung benötigen. Im vergangenen Jahr haben rund 50 Studierende die Möglichkeit genutzt und ihre Einreichungen für das Stipendium übermittelt. Neben einigen Formalkriterien müssen die Bewerberinnen und Bewerber auch anhand eines Aufsatzes überzeugen -dieses Jahr zum Thema "Was soll ein Mobiltelefon in 10 Jahren alles können, um unsere Gesellschaft positiv zu beeinflussen?". Die Qualität dieses Aufsatzes ist ein wichtiges Vergabekriterium für das Stipendium.

Dr. Günter Riessland, Geschäftsführer der ÖJAB: "Nach einem sehr erfolgreichen Start im letzten Studienjahr wird die Kooperation zwischen Huawei und der ÖJAB fortgesetzt. Die durch Huawei bereit gestellten Stipendien unterstützen finanziell bedürftige und engagierte Studierende der ÖJAB-Einrichtungen und ermöglichen einen Zugang zu einem der führenden internationalen Unternehmen der Elektronikbranche. Die ÖJAB ist bemüht, den Kontakt zwischen Studierenden und Wirtschaftsunternehmungen zum beiderseitigen Vorteil zu stärken."

Angehende Akademiker jeden Alters können sich ab sofort für das "Huawei-Stipendium" bewerben. Ein Experten-Gremium entscheidet über die Vergabe der drei Stipendien. Alle Informationen zur Einreichung finden sich im Internet unter www.oejab.at/huawei-stipendium. Anträge werden bis einschließlich 12. Mai 2013 angenommen.

Über Huawei

Huawei Technologies (www.huawei.com) ist führender Hersteller von Telekommunikationslösungen. Die Produkte und Lösungen des Unternehmens werden in über 150 Ländern eingesetzt und von 45 der 50 größten Netzbetreiber weltweit sowie von einem Drittel der Weltbevölkerung genutzt. Huawei verfügt über eine umfassende Expertise in Festnetz-, Mobilfunk- und IP-Technologien. Das Portfolio des Unternehmens umfasst mobile Produkte, Produkte für Vermittlungstechnik, Netzwerkprodukte, Software-Anwendungen sowie Endgeräte. 2012 erwirtschaftete Huawei einen Umsatz in Höhe von 35,4 Mrd. US $. Huawei beschäftigt über 150.000 Mitarbeiter weltweit, von denen 44% im Bereich Forschung und Entwicklung tätig sind. Seit 2006 ist Huawei in Österreich mit einem Standort in Wien vertreten und beschäftigt in Österreich 100 Mitarbeiter.

Über die ÖJAB - Österreichische JungArbeiterBewegung

Die ÖJAB (www.oejab.at) ist eine parteipolitisch und konfessionell unabhängige, Generationen verbindende Jugendorganisation und eine der größten Heimträgerorganisationen Österreichs. Als gemeinnütziger Verein betreibt die ÖJAB 26 Wohnheime in Österreich für 4.400 Studierende, SchülerInnen, Lehrlinge, junge ArbeitnehmerInnen, SeniorInnen und Flüchtlinge. Ausgehend von ihren 21 Studierenden- und Jugendwohnheimen begleitet und fördert die ÖJAB junge Menschen. Sie ist auch auf dem Gebiet der beruflichen Bildung und Ausbildung tätig und engagiert sich für Projekte der Entwicklungszusammenarbeit für junge Menschen vor allem in Burkina Faso in Afrika. All diese Aktivitäten verfolgen das Ziel, dass Menschen zueinander finden, Chancen erhalten und voneinander lernen. Die ÖJAB beschäftigt über 500 Angestellte. Darüber hinaus wird sie durch viel ehrenamtliches Engagement und Freiwilligenarbeit getragen und geprägt.

