Vererbtes Risiko zum Herzinfarkt

Familiäre Hypercholesterinämie (FH) kann im Extremfall zu Herzinfarkten bei Kindern führen

Wien (OTS) - In Industrieländern ist durchschnittlich eine Person unter 500 von Familiärer Hypercholesterinämie, einer Fettstoffwechselstörung, die zu erhöhtem LDL-Cholesterinspiegel führt, betroffen. Die Stoffwechselstörung ist gut behandelbar, allerdings muss sie rechtzeitig erkannt werden.

Familiäre Hypercholesterinämie (FH) bezeichnet eine Fettstoffwechselstörung, bei der das Blut Betroffener einen erhöhten Wert des schädlichen LDL-Cholesterins aufweist. Dieser Umstand zieht häufig Erkrankungen wie Atherosklerose und in weiterer Folge auch Herzinfarkt und Schlaganfall nach sich. Die FH zeigt sich in unterschiedlichen Ausprägungen und kann im Extremfall sogar zu Herzinfarkten im Kindesalter führen.

"FH ist erblich bedingt. Leidet ein Elternteil an der Fettstoffwechselstörung, so liegt das Risiko, dass auch Nachkommen erkranken, bei rund 50 %", so Univ. Prof. Dr. Kurt Widhalm, Professor für Ernährungsmedizin, Kinderarzt und emeritierter Leiter der Abteilung für Ernährungsmedizin der Medizinischen Universität Wien. "Da die FH in den meisten Fällen mit Diät und cholesterinsenkenden Medikamenten gut behandelt werden kann, raten Europäische Guidelines zu Screeninguntersuchungen der Kinder von FH-PatientInnen bereits ab etwa dem zweiten Lebensjahr. Mit Hilfe eines einfachen Bluttests kann die Erkrankung mit hoher Wahrscheinlichkeit festgestellt werden, die Sicherung der Diagnose erfolgt heute durch einen Gentest", so Prof. Widhalm.

Neben einer Therapie mit cholesterinsenkenden Medikamenten spielen auch genetische Veranlagungen und Lebensstilfaktoren wie Ernährung, Bewegung und Rauchen eine Rolle in der Entstehung gefährlicher Folgeerkrankungen.

"Im Prinzip ist Cholesterin für den Körper essentiell. Es handelt sich dabei um einen Fettbaustein, der Bestandteil der Zellmembranen und lebenswichtiger Hormone ist.

Gallensäure, die für die Verdauung wichtig ist, wird ebenfalls aus Cholesterin dargestellt. Je nachdem, wie das Verhältnis von Fett- und Eiweiß im Cholesterin aussieht spricht man entweder vom LDL- oder vom HDL-Cholesterin.

Ein hoher HDL-Cholesterinwert kann sich positiv auf den Körper auswirken und das Risiko, an Gefäßverkalkungen zu erkranken, reduzieren. Bei FH-Patienten kommt es allerdings zu einer Erhöhung des LDL-Cholesterinwertes, dem "bösen" Cholesterin. Es lagert sich an Gefäßwänden ab und stellt dadurch einen Risikofaktor für Herz-Kreislauferkrankungen dar", erklärt Priv. Doz. Dr. Friedrich Mittermayer, Facharzt für Innere Medizin, Endokrinologie und Stoffwechsel. Priv. Doz. Dr. Mittermayer ist Leiter der Lipidambulanz an der 5. Medizinischen Abteilung des Wilhelminenspitals in Wien.

Bei Menschen mit veranlagten hohem Cholesterinspiegel ist das Risiko, an einem Herzinfarkt zu sterben, deutlich höher als bei solchen ohne diese Veranlagung. Unbehandelt sind Männer in der Regel schon vor dem 50. Lebensjahr (viele schon mit ca. 30 Jahren) von Erkrankungen der großen Gefäße (Herzinfarkt, Schlaganfall, Beingefäßkrankheiten) betroffen, was auch für 90 % der unter 60-jährigen Frauen gilt.

Bei etwa einem Drittel der Patienten mit erblich bedingten erhöhten Cholesterinwerten wird die Erkrankung erst nach ihrem Tod festgestellt. Bei entsprechender Dauerbehandlung mit Statinen oder anderen wirksamen Medikamenten kann das Risiko für Gefäßkrankheiten deutlich reduziert werden. Die Größe der Risikoreduktion entspricht hierbei der LDL-Cholesterinreduktion. Es kommt daher nicht nur auf die regelmäßige Einnahme der Tabletten, sondern auch auf die regelmäßige Kontrolle des LDL-Cholesterins an.

