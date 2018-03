Stronach/Hagen zu Klug: Arbeiten wir gemeinsam zum Wohl der österreichischen Bürger

Mit den Wehrsprechern aller Fraktionen zusammenarbeiten

Wien (OTS) - "Das Verteidigungsressort ist eine massive Baustelle", erklärte Team Stronach Landesverteidigungssprecher Christoph Hagen zur Ernennung des neuen Verteidigungsministers im Plenum. Daran werde Klug in den verbleibenden sechs Monaten dieser Legislaturperiode wenig ändern können - auch wenn er als ehemaliger Grundwehrdiener mehr Einsicht in die Probleme beim Bundesheer habe. Um rasch sinnvolle Reformen einleiten zu können, bot Hagen an: "Die Wehrsprecher würden gerne mit Ihnen zusammenarbeiten - gemeinsam zum Wohl der österreichischen Bürger!"

Kritik übte Hagen, dass für die angekündigte Bundesheerreform zunächst die zukünftigen Aufgaben geklärt werden müssten - "diese Aussage fehlt beim Verteidigungsminister noch. Klug soll die Karten auf den Tisch legen!", so Hagen, der den Wunsch des Team Stronach nach einem Freiwilligenheer bekräftigte. Klug müsse nun aber erheben, welche Waffengattungen künftig gebraucht werden, welche Aufgaben auf der Bundesheer zukommen. "Ich hätte die Generäle zusammengetrommelt und Vorschläge für eine Reform verlangt", so Hagen.

Rückfragen & Kontakt:

Team Stronach Parlamentsklub/Presse

Tel.: ++43 1 401 10/8080