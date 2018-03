Nationalrat - Matznetter: Blockadehaltung der Opposition verhindert Spekulationsverbot

Vernünftige Regelungen brauchen Zeit

Wien (OTS/SK) - In der Frage des Nichtbeschließens des Spekulationsverbots hat heute, Mittwoch, SPÖ-Wirtschaftssprecher Christoph Matznetter die Opposition zur Verantwortung gemahnt. "Dass es kein Spekulationsverbot gibt, ist eine Verantwortung, die jene Abgeordnetengruppen trifft, die die notwendige Zweidrittelmehrheit ergänzen können oder nicht", so Matznetter. ****

Das Ergebnis der Blockadehaltung der Opposition sei schlicht und einfach, dass es gar keine Reglung gebe. Während die SPÖ sich in der Frage des Spekulationsverbots flexibel gezeigt habe und schließlich eine konsensfähige Einigung erzielen konnte, verschiebe die FPÖ politische Entscheidungen zu Gunsten tagespolitischer Taktiken.

Darüber hinaus zeigte sich Matznetter überzeugt, dass eine so wichtige Regelung wie das Spekulationsverbot Zeit brauche, um eine vernünftige Umsetzung zu gewährleisten. "Warum gibt man sich nicht bei der aktuellen Frage eine Mindestfrist? Wenn ein sofortiges Verbot in Kraft treten würde, besteht auch die Gefahr, dass Dinge unter der Hand gemacht werden - das müssen wir verhindern. Es ist ein Irrglaube, alles mit Verboten regeln zu können. Wir brauchen daher ein System, das von den Betroffenen mitgetragen wird", so Matznetter.

Hinsichtlich des Mitspracherechts der Länder betonte Matznetter:

"Solange es den österreichischen Föderalismus gibt, wird bei Regeln, die die Betroffenen umzusetzen haben, mit den Betroffenen zu reden sein. Wenn man die Macht des Bundesgesetzgebers hat, muss man auch dafür sorgen, dass diejenigen, die die Gesetze dann umsetzen müssen, ihre Positionen in entsprechendem Ausmaß anbringen können." (Schluss) rp/dm

