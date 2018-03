Nationalrat - Cap: Volle Unterstützung für den neuen Verteidigungs- und Sportminister Gerald Klug

Darabos erhält zu Recht im Parlament Applaus für seine Arbeit

Wien (OTS/SK) - "Volle Unterstützung für den neuen Verteidigungsminister Gerald Klug", erklärte SPÖ-Klubobmann Josef Cap anlässlich der Vorstellung des neuen Ministers im Nationalrat. Sehr positiv bewertete Cap die Sachlichkeit der ersten Reden Klugs als Verteidigungs- und Sportminister und forderte von der Opposition "Fairness" in der Beurteilung seiner Arbeit ein, nämlich dann, wenn das Reformkonzept für den Wehrdienst vorliege. Klug habe bereits die Eckpunkte und Pläne dargelegt, so Cap, und damit signalisiert, dass er "kein Interimsminister ist, sondern durchaus Spuren ziehen will". ****

"Wenn immer davon gesprochen wird, der Wehrdienst müsse attraktiver gemacht werden, stelle sich die berechtigte Frage, was haben die Verteidigungsminister von ÖVP, BZÖ und FPÖ vor Norbert Darabos gemacht, vielleicht nichts?", so Cap. Darabos habe bei seinem Antritt auch eine schwierige Budgetsituation vorgefunden. Der Schwerpunkt im Budget lag bei den Eurofightern, wo sowohl bei der Anschaffung als auch im laufenden Betrieb viel Geld hineingeronnen ist. Trotzdem habe Darabos im Heer vieles reformiert und auf den Weg gebracht. "Zu Recht hat heute Norbert Darabos im Parlament Applaus für seine Arbeit bekommen, wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm im Parlament", betonte Cap.

Beim zweiten Schwerpunkt Klugs, dem Sport, appellierte Cap endlich den Beschluss der Sportförderung umzusetzen. Hier wolle man weg von der Gießkanne, hin zu einer gezielten Förderung des Breiten- und Massensports. "Das wird sich in einer besseren Gesundheit der Bevölkerung und der Jugendlichen ausdrücken und vielleicht auch in der einen oder anderen Medaille", betonte Cap abschließend. (Schluss) mis/sl/mp

