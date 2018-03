Lebensmittelskandale und kein Ende: ORF zeigt "We Feed the World" im "dok.film" am 24. März

Außerdem: "Newton", "Weltjournal" und "WELTjournal +" zum Thema

Wien (OTS) - Lebensmittelskandale bestimmen seit Wochen die öffentliche Diskussion - und nehmen kein Ende. Gerade erst berichtete ein deutsches TV-Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin von "gepanschten" Tiefkühlfischen und -meerestieren. Dass auch die ORF-Zuseherinnen und -Zuseher an der Diskussion interessiert sind, zeigte kürzlich erst die große Resonanz auf ein themenaffines "Bürgerforum". Auch der ORF-"dok.film" am Sonntag, dem 24. März 2013, um 23.00 Uhr in ORF 2 nimmt die aktuellen Ereignisse zum Anlass und bringt Erwin Wagenhofers erfolgreichen Dokumentarfilm "We Feed the World" - eine packende Aufarbeitung des Thema Ernährung und Globalisierung. Mit mehr als 200.000 Kinobesuchern gilt die Produktion als erfolgreichster heimischer Dokumentarfilm der Geschichte.

Drei weitere ORF-Sendungen der kommenden Woche beschäftigen sich ebenfalls kritisch mit dem Themenkomplex Ernährung: Matthias Euba präsentiert am Samstag, dem 23. März, um 18.20 Uhr in ORF eins ein von Niki Popper und Michael Posset gestaltetes "Newton" über die boomende Bioindustrie und geht dabei u. a. folgender Frage nach: Ist wo Bio draufsteht auch wirklich Bio drinnen? Am Mittwoch, dem 27. März, zeigt die "Weltjournal"-Reportage "Billigfleisch - Vom Bauernhof zur Tierfabrik" um 22.30 Uhr in ORF 2, wie der Übergang von der bäuerlichen Tierhaltung zur Fleischindustrie, der in den vergangenen 60 Jahren rund um den Globus stattgefunden hat, jetzt an seine Grenzen stößt. Um 23.25 Uhr folgt die "WELTjournal +"-Dokumentation "Schmutzige Schokolade": Nach einer Reportage über Kinderarbeit in Kakaoplantagen in Westafrika haben die verantwortlichen internationalen Firmen versprochen, diese Missstände aufzuheben. Jetzt wurden die angeblichen Verbesserungen überprüft -dabei stellte sich heraus, dass sich an der Kinderarbeit in den Kakaoplantagen der Region nichts geändert hat.

Mehr Infos zu "We Feed the World":

In "We Feed the World" zeichnet Regisseur, Drehbuchautor und Kameramann Erwin Wagenhofer ein düsteres Stimmungsbild im Konflikt zwischen bitterer Armut und einem Leben im Überfluss. Entstanden ist eine Studie über Ernährung und Globalisierung, moderne Landwirtschaft, Warenströme und Geldflüsse und das immer größer werdende Gefälle zwischen Überfluss und Hungersnot. Der Film beginnt mit den lapidaren Bemerkungen und Betrachtungen eines heimischen Bauern und schockt dann mit dem Faktum, dass Wien täglich jene Brotmenge übrig zur Vernichtung hat, mit der wiederum ganz Graz versorgt werden könnte. Die weitere Spurensuche führt nach Frankreich, in die Bretagne, wo ein Fischer den Vergleich zwischen Industrie- und Kutterfang anstellt. Ein Agronom berichtet über den Gemüseanbau im spanischen Almeria, wo auf 25.000 Hektar das ganze Jahr auf Hochtouren produziert wird. Von dort gehen die Produkte wegen der günstigen Transportkosten überall hin, auch nach Österreich und landen sogar auf afrikanischen Märkten. In Rumänien argumentiert der Produktionsdirektor des größten Saatgutherstellers für einen traditionellen Anbau und mehr Geschmack. In Brasilien wird im großen Stil Soja für den europäischen Markt angebaut, obwohl der Boden dafür ungeeignet ist und die Menschen nach wie vor hungern müssen. Zu guter Letzt wird ein Masthühnerzuchtbetrieb in der Steiermark beobachtet, wo der Prozess von der Kükenbrut bis zur Schlachtung innerhalb von acht Wochen durchorganisiert ist. Den roten Faden bildet ein Interview mit dem UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung, Jean Ziegler, dessen Statements vieles auf den Punkt bringen. Weiters zu Wort kommt der Konzernchef von Nestlé, der Österreicher Peter Brabeck, dem man eine zynische Note nicht absprechen kann.

"We Feed the World" entstand in rund 75 Drehtagen und fast 130 Tagen im Schneideraum: Aus 84 Stunden Material wurde ein 96-minütiger Kinofilm produziert. "Die filmische Herausforderung war, sinnliche Erfahrungen mit harten Fakten zu vermischen. Das war wirklich schwierig, das haben wir mit Zwischentiteln gelöst, und es ist auch dramaturgisch ganz gut gelungen, dass man Fakten bringt und dann wieder nachlässt und ruhiger wird und was zum Schauen bringt - und dann wieder Fakten und wieder zurückgeht und dass der Film über Stimmungen funktioniert", sagt Filmemacher Erwin Wagenhofer über die Herausforderung bei diesem Projekt.

