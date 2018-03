FP-Kappel fordert Stärkung der Steuerautonomie Wiens

SP-Brauner soll sich für Neuregelung des Finanzausgleichs einsetzen

Wien (OTS) - "SPÖ-Finanzstadträtin Brauner soll sich für eine Neuregelung des Finanzausgleichs im Sinne eines Ausbaus der Abgabenhoheit für die Gemeinde einsetzen", sagt die Wiener FPÖ-Gemeinderätin Barbara Kappel, "nur durch eine Stärkung der Steuerautonomie Wiens kann mehr Wettbewerb und Effizienz sichergestellt werden". Das Wiener Finanzressort hätte sich dadurch auch die aktuelle Prüfung der geplanten Immo-Abgabe durch das Finanzministerium ersparen können.

Die österreichische Finanzverfassung regelt, wer neue Steuern einführen und einheben darf. Verteilt werden die Steuereinnahmen dabei nach einem komplizierten Berechnungssystem. Zuletzt erhielt der Bund 67,8, die Länder 20,5 und die Gemeinden 11,7 Prozent der sogenannten "gemeinschaftlichen Bundesabgaben". "Im Wiener Haushalt 2013 belaufen sich die Ertragsanteile an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben auf 5,346 Milliarden Euro oder 45,1 Prozent der Gesamteinnahmen", so Kappel, "nur 11,2 Prozent der Gemeindeinnahmen, nämlich 1,329 Milliarden, entfallen auf eigene Steuern und 433 Millionen Euro oder 3,7 Prozent auf städtische Gebühren".

Daneben gibt es auf der kommunalen Einnahmenseite jede Menge Gebühren und Abgaben, wie die Parkometerabgabe, Wassergebühren, Müllgebühren usw. Also all jene Gebühren und Abgaben, die 2012 in Wien so massiv erhöht wurden. "Mit +33 Prozent bei den Wassergebühren, +66 bei den Parkgebühren, +16 beim Gas, +17 bei der Fernwärme, +10 beim Richtwertmietzins oder +6 bei Müll und Kanal ist im letzten Jahr im Bereich der kommunalen Gebühren und Abgaben eine noch nie dagewesene Belastungslawine über die Wiener Steuerzahler gerollt", kritisiert Kappel.

Festgeschrieben ist der aktuelle Aufteilungsschlüssel im Finanzausgleichsgesetz 2008 bis 2013. "Hier sollte die Wiener Finanzstadträtin ansetzen und gemeinsam mit den Finanzlandesräten der anderen Bundesländer mehr Steuerautonomie für Länder und Gemeinden ausverhandeln", sagt Kappel, "nur durch größere Autonomie kann mehr Steuerwettbewerb und eine höhere Effizienz sichergestellt werden". Eine Reform des Finanzausgleichs, die Ländern und Gemeinden mehr Abgabenautonomie und dadurch auch mehr Verantwortung übertragen würde, führt auch laut WIFO-Studie zu mehr Effizienz und Wettbewerb.

Im internationalen Vergleich ist die Steuerautonomie der österreichischen Gemeinden begrenzt und sogar rückläufig. "Mit einem Anteil der Gemeindesteuern von 3,3 Prozent an den gesamtstaatlichen Steuereinnahmen liegt Österreich an sechstletzter Stelle unter den OECD-Mitgliedsländern und damit deutlich unter dem OECD-Durchschnitt", sagt Kappel, "generell zeigt sich hier ein klarer Trend zu mehr finanzieller Dezentralisierung und Wien sollte diesem Trend folgen". In Schweden etwa liegt der Anteil an Gemeindesteuern bei 36,3, in Dänemark bei 25,8 und in der Schweiz bei 15,7 Prozent.

"Auch aus dem EU-Bericht zu den öffentlichen Finanzen in der Wirtschafts- und Währungsunion 2012 ist eindeutig ableitbar, dass Regionen, die sich mehrheitlich durch eigene Steuern und Abgaben finanzieren, einen verantwortungsbewussteren Umgang mit ihren Mitteln pflegen als jene, die überwiegend durch Transferzahlungen vom Gesamtstaat finanziert werden", betont Kappel. (Schluss)otni

