VP-Skribany: Eine Sigmund-Freud-Straße für die Leopoldstadt

Österreichs größte Privatuni siedelt in den 2. Bezirk

Wien (OTS) - In der gestrigen Sitzung der Leopoldstädter Bezirksvertretung wurde ein Antrag - gegen die Stimmen der Grünen -angenommen, das Straßenstück bzw. den Platz vor der zukünftigen Sigmund Freud Universität ebenfalls nach dem berühmten Wiener Psychologen und Begründer der Psychoanalyse zu benennen. "Wir freuen uns sehr über Ansiedelung der Privatuniversität im Bezirk und über die breite Zustimmung zu dieser Benennung. Ein weiterer Schritt der Leopoldstadt zum Bildungsbezirk Wiens", betont der Klubobmann der ÖVP Leopoldstadt, Harald Skribany.

"Mit dem Neubau der größten Wirtschaftsuniversität Europas und der größten Privatuniversität Österreichs eröffnet sich für die Leopoldstadt die Chance, künftig in der Oberliga der Bildungsbezirke mitzumischen. Bis 2015 soll das neue 6000 qm große Quartier mit angeschlossenem Studierendenheim fertig sein. Auch Österreichs größte Psychoanalyse-Ambulanz, wo jährlich 1.600 Patienten in 17 Sprachen behandelt werden sollen, wird in den Prater ziehen", ergänzt die Bezirksparteiobfrau der ÖVP Leopoldstadt, Abg. z. NR Katharina Cortolezis-Schlager.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP-Klub der Bundeshauptstadt Wien

Tel.: T: (+43-1) 4000/81 913, F:(+43-1)4000/99 819 60

presse.klub @ oevp-wien.at