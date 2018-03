Auer: Österreich verhandelte hart bei wichtiger GAP-Zwischenetappe

Öko-Leistungen bei Greening anrechenbar - Berlakovich erkämpft Österreich-Position

Wien (OTS) - "Die EU-Agrarminister haben mit ihrem Kompromissbeschluss klar gezeigt, dass sie die österreichische Vorreiterrolle beim Agrarumweltprogramm ÖPUL als Vorzeigemodell honorieren und die bisherigen Umweltleistungen unserer Bauern als Greening anrechnen wollen", erklärte Bauernbund-Präsident Jakob Auer in einer ersten Reaktion auf die gestern beschlossene Position des Europäischen Agrarrates. Mit der Anrechenbarkeit von Umweltleistungen für das Greening sei eine ganz zentrale Forderung Österreichs bestätigt worden, die in der Position des EU-Parlaments infrage gestellt worden war. "Landwirtschaftsminister Nikolaus Berlakovich hat hart verhandelt und konnte die Verhandlungsposition Österreichs erfolgreich durchsetzen", gratulierte der Bauernbund-Präsident zum erzielten Ratsbeschluss.

Österreich erhält vom Rat exzellente Noten als Umwelt-Musterschüler

"Berlakovich hat erreicht, dass die Umweltleistungen unserer Bauern für das Greening anrechenbar sind", erklärte Auer. "Selbstverständlich gibt es keine von einigen Sozialisten in den Raum gestellten Doppelförderungen", hat Auer wenig Verständnis für sachunkundige Interpretationen. Mit der Anrechenbarkeit folgt der EU-Ministerrat sowohl der Auffassung der EU-Kommission und "erteilt dem rot-grünen Mehrheitsentscheid des EU-Parlaments eine klare Absage", so Auer. "Statt Flächenstilllegung, wie von der EU-Kommission ursprünglich vorgesehen, gibt es nun - wie stets von Österreich gefordert - die Möglichkeit, Eiweißpflanzen anzubauen und damit den europäischen Eigenversorgungsgrad bei Futtermitteln zu verbessern", sieht Auer seine Forderung nach einer produzierenden statt einer stillgelegten Landwirtschaft erfüllt.

Zwischenetappe mit rosa Trikot absolviert

"Mit dem jetzigen Beschluss haben wir eine wichtige Zwischenetappe der Verhandlungstour zur Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) sozusagen mit dem 'rosa Trikot' absolviert, die in Richtung bäuerlicher Landwirtschaft, Anerkennung von Umweltleistungen und weniger Bürokratie zeigt", so Auer. Zugestanden wurde Österreich auch der zeitliche Übergangspuffer von sechs Jahren beim Umstieg auf das Regionalmodell. Weiters könne auch in der kommenden GAP-Periode die Prämie für Bergbauernbetriebe in der derzeitigen Höhe ausbezahlt werden. "Bei den bis Juni anberaumten Trilog-Verhandlungen geht es darum, die Positionen zwischen EU-Kommission, Rat und Parlament tragfähig auszutarieren", so Bauernbund-Präsident Jakob Auer abschließend.

