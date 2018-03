Spindelegger: Wir wollen den Wehrdienst attraktivieren

Vizekanzler wünscht neuem Verteidigungsminister alles Gute für sein Amt

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Bis zum Sommer wollen wir gewährleisten, dass jemand, der seinen Wehrdienst absolviert, danach auch sagen kann, er habe etwas für Österreich getan, ging Dr. Michael Spindelegger in seiner Erklärung anlässlich der Ernennung des neuen Verteidigungsministers im Nationalrat auf die Reform des Bundesheers ein. Dem neuen Minister Gerald Klug wünschte er alles Gute für sein Amt. "Wir reichen ihm die Hand und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit", so Spindelegger.

Gemeinsam mit dem Koalitionspartner wolle man den Wehrdienst attraktivieren. Erste Diskussionen dazu hätten bereits fruchtbringend stattgefunden, so der Vizekanzler, der auf die Eckpfeiler für die Zukunft verwies: "Es muss ein Wehrdienst ohne Leerläufe sein. Jemand, der sechs Monate beim Bundesheer ist, muss auch dafür eingesetzt werden. Dazu müssen wir die Rahmenbedingungen schaffen. Es muss ein erlebnisreicher Dienst mit lebensnaher Ausbildung sein, die auf die modernen Anforderungen Rücksicht nimmt. Wir sollten auch gewährleisten, dass jemand seine erworbenen Qualifikationen in seine spätere Tätigkeit mitnehmen kann."

Spindelegger ging auch auf die Bedeutung der Auslandseinsätze des österreichischen Bundesheeres ein. Dabei stünde derzeit der Einsatz am Golan im Fokus der Aufmerksamkeit. Über 380 österreichische Soldaten seien derzeit für die UN-Mission UNDOF an der Grenze zwischen Israel und Syrien im Einsatz. Die Geiselnahme von philippinischen UN-Blauhelmen habe die angespannte Sicherheitssituation dieses Auslandseinsatzes neuerlich klar gemacht. Absicht der Bundesregierung sei es dennoch, solange wie möglich diesen Einsatz aufrechtzuerhalten. Es sei angesichts der Krisensituation in Syrien notwendig, durch UN-Soldaten vor Ort die Parteien auseinander zu halten. Zugleich zeigte sich der Vizekanzler erfreut, dass dies auch vom Koalitionspartner und der UNO so gesehen werde. Die österreichischen Soldaten würden ihren Einsatz mit aller Professionalität zum Ansehen unseres Landes durchführen, dankte der Außenminister den dort tätigen Soldaten.

Die Sicherheit der Soldaten müsse allerdings von Tag zu Tag neu beurteilt werden, betonte der Vizekanzler, der darauf verwies, dass Österreich entsprechende Sicherungsmaßnahmen für den Einsatz durch die UNO herbeigeführt habe. "Wir müssen für die Sicherheit unserer Soldaten gemeinsam mit der UNO sorgen, aber auch dafür, dass insgesamt UNO-Einsätze möglich bleiben. Wir werden nicht den Kopf einziehen, weil es gefährlich ist, aber wir werden für die Sicherheit sorgen und alles tun, damit unsere Soldaten auch wieder sicher nachhause kommen", schloss Spindelegger.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

Tel.: 01/40110/4436

http://www.oevpklub.at