FP-Mahdalik: SP-Schicker muss kleinlaut eingestehen, wieder einmal umgefallen zu sein

Auch beim 73 Meter-Hochhaus beim Eislaufverein gekonnt eingeknickt

Wien (OTS) - Wie es um die Halbwertszeit von SPÖ-Festlegungen aussieht, zeigt die Diskussion um den von Rot-Grün geplanten 73 Meter-Turm am Areal des Eislaufvereins. Noch im Jahr 2008 hatte der damalige SPÖ-Planungsstadtrat Rudi Schicker dazu festgehalten: Das Areal liege "unmittelbar am Rande des Weltkulturerbes, es stehen viele anrainende Liegenschaften in einer Schutzzone, also es wäre undenkbar, an dieser Stelle Hochhäuser zu errichten".

Heute sagt er das Gegenteil, macht Werbung für ein millionenschweres Hochhausprojekt an eben dieser Stelle und gefährdet damit das UNESCO-Welterbe für die Innere Stadt. "Ich freue mich, dass es der SPÖ wieder einmal gelungen ist, sich selbst an den Pranger zu stellen", sagt FPÖ-Planungssprecher LAbg. Toni Mahdalik. "Ich werde auch weiterhin alles unternehmen, um die langsam gegen Null strebende Halbwertszeit von SPÖ-Festlegungen ans Tageslicht zu bringen. Die Wienerinnen und Wiener können daraus ihre Schlüsse ziehen, was vom roten Propaganda-Gekreische zu halten ist." (Schluss)otni

