FPÖ: Strache: Gemeinnütziger Wohnbau muss wieder leistbar werden

Reform statt Umschichtung

Wien (OTS) - Die zu hohen Wohnkosten sind zu einem gravierenden sozialen Problem geworden. Gerade der gemeinnützige Wohnbau sollte ein "Regulativ der Vernunft" sein, wie der freiheitliche Bundeparteiobmann HC Strache betont. Genossenschaften dürften nicht länger dazu dienen, abgehalfterte rote und schwarze Günstlinge mit wohldotierten Posten zu versorgen.

Der gemeinnützige Wohnbau habe den sozialpolitischen Auftrag, die Bevölkerung mit leistbarem Wohnraum zu versorgen. Steuerliche Privilegien sollten dazu dienen, die Verwirklichung dieses Zieles zu ermöglichen. Doch diverse Gesetzesänderungen hätten die Gemeinnützigkeit von ihrem Auftrag entfremdet. Anstatt an den Bedürfnissen der Bewohner orientiere man sich oft an den Interessen von SPÖ und ÖVP. "In kaum einem anderen Bereich finden sich derart viele rotschwarze Parteigänger wie in den Genossenschaften. Wir fordern eine Reform des gesamten Sektors. Im Mittelpunkt muss der Bewohner stehen und nicht die Bereitstellung von Futtertrögen für altgediente Parteifunktionäre", umreißt Strache die freiheitliche Wohnbauvision. Hohe Gagen für Günstlinge schlügen sich direkt in hohen Mieten nieder. Rechnungshofberichte würden den Reformbedarf bestätigen. Derzeit sei es unter dem nebeligen Terminus "Auslaufannuität" sogar möglich, Bewohnern Raten für bereits abbezahlte Kredite in Rechnung zu stellen. Diese Bedienung von "Phantomkrediten" müsse sofort abgestellt werden.

Die Forderung der Volkspartei, wonach Pensionskassen in den Wohnbau investieren sollen, hält der freiheitliche Bundesparteiobmann für ein Ablenkungsmanöver: "Wir fordern umfassende und zielführende Reformen im Sinne der Mieter anstatt bloßer Umschichtungen." Die Lösung könne nicht in kosmetischen Maßnahmen bestehen. Vielmehr müsse das Prädikat gemeinnützig im Genossenschaftswesen wieder mit Bedeutung erfüllt werden. "Gemeinnützig bedeutet eben nicht parteinützig", so Strache.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at