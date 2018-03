KORREKTUR: Ludwig ad Spindelegger: Den Ideen müssen nun dringend die Taten folgen!

Während die ÖVP in den Bundesländern mit Erhebungen zur Wohnbaufinanzierung beginnen will, schafft und sichert Wien erschwinglichen Wohnraum

Wien (OTS) - In einer ersten Replik auf die heutigen Aussagen von Vizekanzler Michael Spindelegger und die betreffende Aussendung des ÖVP-Pressedienstes hält der Wiener Wohnbaustadtrat Michael Ludwig ausdrücklich fest, dass die Stadt Wien jederzeit darüber Auskunft geben kann, wie viel Geld in den Wohnbau investiert werde. Während leider nicht in allen Bundesländern die Wohnbauförderungsmittel tatsächlich in den Bereich Wohnen fließen, "investiert Wien sogar deutlich mehr, als an Wohnbauförderungsmittel über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern bereitgestellt wird. Wir investieren nachhaltig und zielgerichtet in den Wohnungsneubau und die Sanierung." Während die ÖVP nun mit einer Erhebung, wie es mit den tatsächlichen Ausgaben für den Wohnbau aussieht, beginnen wolle, "arbeitet Wien konsequent daran, erschwingliche Wohnungsangebote zu schaffen und bereitzustellen."

Jährlich werden in Wien rund 5.000 bis 7.000 geförderte Wohnungen neu errichtet. Weitere 6.250 Wohnungen entstehen parallel dazu über die Wiener Wohnbauinitiative, die ergänzend zum geförderten Wohnbau ins Leben gerufen wurde. Und "mit dem neuen SMART-Wohnbauprogramm wird ein Angebot geschaffen, das für besonders kostengünstigen Wohnraum am Puls der Zeit sorgt", wie Wohnbaustadtrat Ludwig betont. Maßnahmen, die dafür sorgen, dass erschwinglicher Wohnraum in Wien zur Verfügung gestellt wird und gleichzeitig auch preisdämpfend auf den gesamten Wohnungsmarkt gewirkt wird. "Heute leben zwei von drei Wienerinnen und Wienern in einer geförderten Wohnung. Diese weltweit einzigartige Situation ist das Ergebnis der konsequenten Wiener Wohnbaupolitik", verweist Ludwig auf die aktuelle Situation.

Stadtrat Ludwig stellte auch klar, dass Wien eben keine klassischen Sozialbauten errichte. In Wien könne niemand anhand seiner Wohnadresse einer gesellschaftlichen oder sozialen Gruppe zugeordnet werden. Dies stehe im krassen Gegensatz zum Zugang und den Aussagen des ÖVP-Chefs, der in der heutigen ÖVP-Aussendung mit "Wenn Sozialbau draufsteht, dann muss das auch drinnen sein." zitiert wird. "Ich lade Herrn Spindelegger jederzeit gerne ein, sich den Wiener Wohnungsmarkt und die von ihm angesprochenen Sozialbauten anzusehen. Die Wiener Wohnbaupolitik gilt weltweit als Vorzeigebeispiel und wurde unter anderem auch von der UNO (Anm.: "Scroll of Honour" der UN-Habitat und zuletzt eine Auszeichnung als "Best Practices"-Beispiel 2012-2013) bereits mehrfach ausgezeichnet."

Zu dem von Spindelegger angesprochenen Wettbewerb der Ideen erklärte der Wiener Wohnbaustadtrat, dass eine Reihe ganz konkreter Lösungsvorschläge bereits seit langem auf dem Tisch liegen. In dem Zusammenhang untermauerte Ludwig heute erneut seine Forderungen, auf Bundesebene rasch die notwendige Reform des Mietrechtsgesetzes umzusetzen: "Den Ankündigungen der letzten Woche müssen nun endlich Taten folgen!", so Ludwig, der unterstreicht, dass es "nicht sein darf, dass die angekündigten Schritte nun wiederum auf das Jahr 2015 und die nächste Legislaturperiode verschoben werden."

Im Falle der Zweckbindung wie auch bei der Reform des Mietrechtsgesetzes werde von nahezu allen Beteiligten mittlerweile die Notwendigkeit erkannt und eine rasche Umsetzung gefordert. Im Bereich des Mietrechtes liege die Verantwortung jedoch ausschließlich beim Bundesgesetzgeber. Eine rasche Novellierung sei hier dringend notwendig. "Die Bürgerinnen und Bürger haben ein Recht auf eine transparente und faire Gesetzgebung", so Ludwig.

"Rasches Handeln ist das Gebot der Stunde", so der Wiener Wohnbaustadtrat. Es gebe keinerlei Gründe, warum die dringend notwendige Novellierung des Mietrechtsgesetzes nicht unmittelbar in Angriff genommen werde. Schließlich habe mittlerweile auch die ÖVP erkannt, dass das von Stadtrat Ludwig seit langem geforderte Mieten-Transparenzpaket umgesetzt werden müsse. "Die Aufschlüsselung der Mietzinszusammensetzung mitsamt aller Zu- und Abschläge muss im Sinne der Transparenz und Fairness rasch festgeschrieben werden", unterstrich Ludwig abschließend. Nur so könne Konsumententäuschung und Preistreiberei erfolgreich Einhalt geboten werden. (Schluss) csi

