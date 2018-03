SP-Schicker: FP-Jenewein muss kleinlaut eingestehen, unwahre Behauptungen aufzustellen

Wien (OTS/SPW-K) - "Wie es um den Wahrheitsgehalt von Äußerungen von FP-PolitikerInnen aussieht, zeigt eine heutige Aussendung der FPÖ: In dieser muss der freiheitliche Abgeordnete Hans-Jörg Jenewein kleinlaut den Schwanz einziehen und nach einem Rechtsstreit seine Behauptung zurückziehen, ich würde 'systematisch die Stadtjuristen missbrauchen'", so der Wiener SP-Klubchef Rudi Schicker am Mittwoch.

"Ich freue mich, dass es gelungen ist, die FPÖ dazu zu zwingen, sich selbst an den Pranger zu stellen", so Schicker weiter. "Ich werde weiterhin alles unternehmen, um die Unwahrheit von FPÖ-Aussagen ans Tageslicht zu bringen. Die Wienerinnen und Wiener können daraus ihre Schlüsse ziehen, was vom freiheitlichen Propaganda-Gekreische zu halten ist."

