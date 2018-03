Nationalrat - Krainer: Müssen endlich letzten Schritt bei Spekulationsverbot schaffen

Parteien sind sich zu 95 Prozent einig

Wien (OTS/SK) - In der heutigen Nationalratssitzung hat SPÖ-Finanz-und Budgetsprecher Jan Krainer an alle Parteien appelliert, die letzten Differenzen beim Spekulationsverbot schnell aus dem Weg zu räumen. "Wir sind uns zu 95 Prozent einig und müssen daran arbeiten, dass wir endlich den letzten Schritt schaffen", sagte der SPÖ-Finanzsprecher. ****

Eine unerfreulich lange Reihe an Spekulationsfällen der öffentlichen Hand sei Anlass der Debatte gewesen. Während in Salzburg politische Konsequenzen gezogen wurden, stehe das im Nationalrat noch aus. "Hier im Haus sind sich alle einig, dass es ein Spekulationsverbot in der Verfassung geben soll", erklärte Krainer. Der Unterschied, der noch besteht, betreffe die Buchhaltungsregeln für die Gebietskörperschaften. "Hier muss man pragmatisch sein. Wir werden die Buchhaltungsregeln nicht in die Verfassung schreiben und sie nicht in vier Wochen in ein Gesetz gießen können", erklärte der Finanzsprecher im Parlament. Der Bund habe zehn Jahre gebraucht, um seine neuen Regeln zu gestalten, ergänzte Krainer.

Die SPÖ habe bereits 2010, als die Spekulationsverluste der Bundesfinanzierungsagentur öffentlich wurden, ein Spekulationsverbot in der Verfassung gefordert. Nun sähen das alle anderen Parteien genau so, inhaltlich sei man sich mittlerweile sehr nahe. "Wir Sozialdemokraten sind keiner Lösung im Wege gestanden, weder der bei der letzten Sitzung, noch der heutigen, und wir arbeiten an einer vernünftigen Lösung in Zukunft mit. Aber es ist kein Renommee für die Politik, dass es in der zweiten Sitzung, in der wir darüber diskutieren, noch immer keine Zweidrittelmehrheit für das Spekulationsverbot gibt." (Schluss) em/up

