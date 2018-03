Konzert der PreisträgerInnen von prima la musica Wien

Musikalischer Nachwuchs in Wien

Wien (OTS) - Lange hatten sie geübt, geprobt und sich vorbereitet:

Der Wiener Musikwettbewerb prima la musica fand mit dem Konzert der Preisträgerinnen und Preisträger am Samstag, dem 16. März 2013 seinen Höhepunkt. Die jungen Künstlerinnen und Künstler im Alter von sieben bis 19 Jahren zeigten im völlig ausgebuchten MuTh, dem neuen Konzertsaal der Wiener Sängerknaben, ihr vielfältiges Können und wurden vom Publikum gefeiert. Zu erleben waren ein Harfenquartett, zahlreiche Holz- und Blechblasinstrumente wie Querflöte, Oboe, Klarinette, Fagott, Saxophon, Trompete, Horn, ein Gitarrenquartett sowie ein Klaviertrio. Im Anschluss an das Konzert wurden Sonderpreise an über 70 Kinder und Jugendliche vergeben, die ihre Auszeichnungen persönlich entgegen nahmen.

Anmeldeboom

Der Wettbewerb, der heuer zwischen 21. und 27. Februar in den Räumlichkeiten der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien stattfand, verzeichnete wieder einen Anmeldeboom. Diesmal lag der Schwerpunkt auf Holz- und Blechblasinstrumenten, Schlagwerk und Kammermusik für Klavier, Streich- und Zupfinstrumente sowie Vokalensembles.

Hohes Niveau

Die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Wettbewerbs boten insgesamt ein bemerkenswert hohes künstlerisches Niveau und große Professionalität. Diejenigen von ihnen, die mit 1. Preisen und Weiterleitung zum Bundeswettbewerb geehrt wurden, stellen sich im Mai 2013 einem erneuten österreichweiten Wettspiel in Sterzing/Südtirol.

Förderung junger Talente

Um die jungen Musikerinnen und Musiker möglichst gut auf einen möglichen zukünftigen Berufsalltag vorzubereiten, setzt prima la musica Wien zahlreiche Maßnahmen zur nachhaltigen Förderung. Zwei eigens gegründete Konzertreihen (Mozarthaus Vienna, Internationale Chopin-Gesellschaft in Wien und Ouverture Jeunesse zur Festivaleröffnung in Gaming), ein Konzertauftritt für die Anwaltskanzlei Andreas Reiner & Partner, eine Einladung von Steinway in Austria zu einer Konzertreise nach Innsbruck, ein Konzertabend mit CD-Mitschnitt beim Kulturkreis Mariahilf und zahlreiche Stipendien für Meisterkurse dienen neben anderen Aktivitäten der Förderung ausgezeichneter junger Künstlerinnen und Künstler.

prima la musica Wien

Der österreichische Jugendmusikwettbewerb prima la musica wird auf Landes- und Bundesebene durchgeführt. Der Wiener Landeswettbewerb wird von der Magistratsabteilung 13 der Stadt Wien getragen und stellt eine Kooperation der Musikschule Wien mit der Konservatorium Wien Privatuniversität und der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien dar.

