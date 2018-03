"Am Schauplatz"-Reportage "Auf der Flucht" am 21. März im ORF

Wien (OTS) - Für die "Am Schauplatz"-Reportage "Auf der Flucht", die ORF 2 im Rahmen der ORF-Initiative "Wir sind Österreich" (Details unter http://presse.ORF.at) am Donnerstag, dem 21. März 2013, um 21.05 Uhr in ORF 2 zeigt, hat Ed Moschitz junge Menschen porträtiert, die seit Jahren auf der Flucht sind:

Layle (25) hat viele Freunde in Österreich. Das liegt wohl daran, dass die gebürtige Armenierin umgänglich und hilfsbereit ist und fließend Deutsch spricht. Ein Beamter würde es wohl "gut integriert" nennen. Was Layle aber überhaupt nichts nützt. Ihre Asylverfahren sind negativ ausgegangen, sie ist jetzt eine "Illegale". Jeden Tag im Morgengrauen wartet sie darauf, dass Fremdenpolizisten an ihre Tür klopfen und sie abschieben. Das wird ihre nächste Reise ins Ungewisse, denn ihr Herkunftsland Armenien will von der Kurdin noch nie etwas gehört haben. In Russland, wo man sie kennt, ist ihr Leben bedroht.

Der gebürtige Tschetschene Junadi (20) lebt in Bad Gastein. Auch er muss ständig mit seiner Abschiebung rechnen. Da hilft es nichts, dass er österreichischer Meister im Taekwondo wurde und seither der Liebling des lokalen Sportvereins ist. Für den trainiert er auch mehrmals in der Woche die Kindermannschaft. Dazwischen kämpft Junadi um Asyl. Die Honoratioren von Bad Gastein setzen sich für ihn und seine Mutter ein. Aber auch das hat die Behörden nicht umgestimmt. "Ich weiß nicht, wo wir hinsollen", sagt Junadi. "Ich weiß nur eins:

Tschetschenien wäre für uns lebensgefährlich."

Elia (19) aus Afghanistan hat zwar Asyl in Österreich bekommen, allerdings vorerst nur für ein Jahr. Danach könnte er schon wieder auf der Flucht sein, denn bei einer Rückkehr nach Afghanistan wäre sein Leben in Gefahr. Er ist schon sein halbes Leben in der Fremde. Mit zehn Jahren flüchtete er in den Iran und später mit Hilfe von Schleppern über die Türkei nach Österreich. Heute lebt er in Innsbruck, büffelt für den Hauptschulabschluss und arbeitet als Abwäscher in einem Restaurant. Er hofft, bald genug Geld verdient zu haben, um sich seinen Kindheitstraum zu erfüllen: endlich seine Mutter wiederzusehen.

