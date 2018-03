Senta Berger, Olugbenga Oduala und David Sieveking zu Gast in "Stöckl."

Am 21. März um 23.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Barbara Stöckl begrüßt in "Stöckl." am Donnerstag, dem 21. März 2013, um 23.00 Uhr in ORF 2 u. a. Schauspielerin Senta Berger, Hochbaumanager Olugbenga Oduala und Filmemacher David Sieveking:

Senta Berger - Die populäre Schauspielerin zeigt nicht nur auf der Bühne Engagement, sondern unterstützt auch Kinder in Eritrea

Senta Berger ist seit Jahrzehnten aus der Theater-, Film- und Fernsehlandschaft nicht wegzudenken. Ihre Karriere führte sie von Wien aus bis nach Hollywood, wo sie unter anderem mit Größen wie Charlton Heston und Kirk Douglas zusammenarbeitete. Die Liebe zu Regisseur Michael Verhoeven zog sie zurück nach Europa. Ihre besondere Stärke verdankt sie ihrem behüteten Elternhaus. Ihre Mutter war ihr stets ein "rettender Anker". Ein Anker ist sie nun auch für viele Kinder in Afrika. Zurzeit unterstützt die zweifache Mutter ein Hilfsprojekt, durch das Kinder in Eritrea medizinische Hilfe bekommen.

Olugbenga Oduala - Der Hochbaumanager aus den Slums von Lagos wollte immer hoch hinaus: Er schaffte es ins Topmanagement

Aufgewachsen als Straßenkind in den Slums von Lagos, wagte Olugbenga Oduala mit 18 Jahren und ohne ein Wort Deutsch zu beherrschen den Schritt nach Österreich. In kürzester Zeit lernte er die Sprache, holte die Matura nach und studierte Bauingenieurwesen. Seinen Lebensunterhalt finanzierte er sich als Tellerwäscher. Heute zeichnet er im Bauunternehmen PORR für Millionen-Großprojekte in Zentraleuropa verantwortlich. Bei Verhandlungen sieht er für sich klare Vorteile:

"Meine Hautfarbe ist mein großer Joker. Einige Leute sind verwirrt, wenn ich zur Tür hereinkomme. Damit habe ich das Überraschungsmoment auf meiner Seite."

David Sieveking - Schuf mit dem Film "Vergiss mein nicht" eine Liebeserklärung an seine demenzkranke Mutter

Mehr als eineinhalb Jahre arbeitetet der deutsche Filmemacher David Sieveking an seinem jüngsten Kinofilm "Vergiss mein nicht". Darin porträtiert er seine an Alzheimer erkrankte Mutter. Gleichzeitig begibt er sich auf die Spuren ihrer Vergangenheit, lernt eine völlig neue Frau hinter seiner Mutter kennen und schildert, welche neue Qualität der Liebe zwischen Eltern und Kindern sowie zwischen Eheleuten möglich ist. "Mein Vater und wir Kinder haben von meiner Mutter gelernt, wie wichtig und kostbar es ist, sich Liebe unmittelbar zu zeigen, echte Nähe und Intimität zuzulassen."

"Stöckl." ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar und wird auch als Live-Stream auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) angeboten.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at