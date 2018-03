Schneeberger: Parteiengespräch mit SPÖ Niederösterreich verlief in konstruktiver und positiver Atmosphäre

Gemeinsames Ziel ist Arbeitsübereinkommen für die kommenden fünf Jahre und ein Neustart der Zusammenarbeit für Niederösterreich

St. Pölten (OTS/NÖI) - "Das erste Parteiengespräch zwischen den beiden Verhandlungsteams mit dem designierten SP-Klubobmann und jetzigen 3. Landtagspräsidenten LAbg. Alfredo Rosenmaier bzw. mir an der Spitze verlief in einer konstruktiven und positiven Atmosphäre. Das Ziel unserer Gespräche ist ein Arbeitsübereinkommen in dem die wichtigsten Aufgaben für die kommenden fünf Jahre vereinbart werden", erklärt VP-Klubobmann LAbg. Mag. Klaus Schneeberger im Anschluss an das erste Parteiengespräch mit Vertretern der SP NÖ.

"Außerdem wollen beide Seiten einen Neustart der Zusammenarbeit für Niederösterreich in der kommenden Landtagsperiode", so Schneeberger. Das nächste Gespräch zwischen den Vertretern beider Parteien wird in der Woche nach Ostern stattfinden.

