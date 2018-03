Stadtrat Oxonitsch beim Lesefest in der Hauptbücherei

Wien (OTS) - Heute Mittwoch besuchte Jugend- und Bildungsstadtrat Christian Oxonitsch das Lesefest in der Hauptbücherei am Urban Loritz-Platz 2a. Bei freiem Eintritt kamen mehrere Schulklassen um Michael Roher beim Vorlesen aus seinem Buch "Oma, Huhn und Kümmelfritz" zuzuhören. Die Nachmittagsveranstaltungen sind ebenfalls gratis, die Türen stehen allen Kindern und interessierten Erwachsenen offen. Christoph Mauz nimmt seine ZuhörerInnen mit auf eine Reise durch die Bücher von Hans Christian Andersen, dem das Lesefest gewidmet ist. Im Anschluss beschließt Renate Habinger den Andersentag mit einer Lesung aus ihrem Buch "Nikolaus in geheimer Mission".

"Mit Kirango-Veranstaltungen wie dem Andersentag schaffen es die Büchereien immer wieder auch die jüngsten Leserinnen und Leser für Bücher zu begeistern. Viele Kinder kommen hier auf den Geschmack und merken, dass Lesen großen Spaß macht. Das freut mich als Jugend- und Bildungsstadtrat natürlich besonders", so Oxonitsch über die Veranstaltung.

