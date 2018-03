Jarolim fordert rasche und schonungslose Aufklärung des mutmaßlich größten Justizskandals der letzten Jahre

Falter-Bericht erschüttert Rechtsstaat

Wien (OTS/SK) - Eine rasche und schonungslose Aufklärung zu den im neuen Falter erhobenen Vorwürfen in Sachen sexueller Übergriffe, Korruption und Drogenschmuggel in der Justizanstalt Josefstadt, fordert SPÖ-Justizsprecher Hannes Jarolim. "Es macht fassungslos und ist eines Rechtsstaates unwürdig, wenn sich die Vorwürfe hinsichtlich sexueller Übergriffe und der Korruption bewahrheiten. Die Justizministerin ist jetzt besonders gefordert!", sagte Jarolim am Mittwoch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Sollten sich auch "nur" Teile des Berichts im "Falter" bewahrheiten, bezeichnete Jarolim die von Aufdeckungsjournalisten Florian Klenk recherchierten Vorwürfe als den "größten Justizskandal der letzten Jahre". Besonderes Augenmerk sollte im Rahmen der Aufklärung auf die Tatsache gelegt werden, dass Justizbehörden in diesem Zusammenhang anscheinend äußerst nachlässig gehandelt haben. "Unverständlich ist, dass entsprechend dem Falter-Bericht offenbar bei schweren Vorwürfen solange zugewartete wurde, bis die Verjährung eingetreten ist, worauf man dann behaupten konnte, dass man die Vorwürfe nicht weiter verfolgen könnte", so Jarolim. Außerdem sei der SPÖ-Justizsprecher äußerst verwundert über die Tatsache, dass der nicht namentlich genannte "bekannte Rechtsanwalt" überhaupt noch nicht einvernommen worden ist. Warum die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen auf zwei Staatsanwälte aufgeteilt wurden, gebe Rätsel auf, auch die Tatsache, dass von einer Seite überhaupt noch nichts Konkretes eingeleitet worden ist. "Extrem auffällig und unverständlich ist, dass die Strafsektion im Justizministerium angeblich nicht informiert worden sei", kritisierte Jarolim.

Der SPÖ-Justizsprecher fordert die Justizministerin auf, so rasch wie möglich, klar und schonungslos alle Vorwürfe aufzuklären, den mutmaßlichen Versäumnissen nachzugehen und mit aller Kraft, Schonungslosigkeit und Transparenz die nötigen Konsequenzen zu ziehen. (Schluss) up/rm/mp

