Bischof aus Ghana: Papst hat Unterstützung Afrikas

Bischof Afrifah aus Koforidua kritisiert im "Kathpress"-Gespräch heimische Behörden: Keine Chance für Schwarzafrikaner, Österreich-Visum zu bekommen

St.Pölten, 20.03.13 (KAP) Der aus Lateinamerika stammende neue Papst Franziskus hat auch die Unterstützung Afrikas. Das hat Bischof Joseph Afrifah-Agyekum aus Ghana im "Kathpress"-Gespräch betont. Im Vorfeld des Konklaves war auch der aus Ghana stammende Kurienkardinal Peter Turkson als einer der Favoriten gehandelt worden. Turkson wäre sicher ein guter Papst gewesen, nun sei er aber froh, dass es ein anderer geworden ist, so die Einschätzung des Bischofs der Diözese Koforidua. Afrifah äußerte sich am Rande eines Festakt in St. Pölten zum 50-Jahr-Jubiläum der diözesanen Fastenaktion.

1963 rief die Diözese St. Pölten die Fastenaktion unter Bischof Franz Zak ins Leben, seither spendeten die Most- und Waldviertler 27 Millionen Euro für Hilfsprojekte in Entwicklungsländern, aber auch für Projekte im Inland. In der Diözese Koforidua in Ghana wurde mit Mitteln der Aktion u.a. ein lokales kirchliches Bildungszentrum errichtet, das nun den Namen "St. Pölten" trägt, inzwischen allerdings schon wieder aus allen Nähten platzt, wie Bischof Afrifah sagte. Er würdigte gegenüber "Kathpress" die langjährige Unterstützung und Kooperation zwischen der Diözese St. Pölten und seiner Diözese. Dass neben Geld auch immer wieder Besucher aus St. Pölten vor Ort mitleben, sei ein weiterer wichtiger Aspekt der Partnerschaft.

Freilich wäre es wünschenswert, dass auch Ghanaer nach Österreich kommen könnten, das sei aktuell aber faktisch unmöglich, so der Bischof. Er kritisierte die österreichischen Behörden:

Schwarzafrikaner hätten derzeit keine Chance, ein Visum für Österreich zu bekommen. Das gelte sogar für Bischöfe. Er selbst müsse mit einem italienischen Schengen-Visum reisen. - Die rigorose Praxis der heimischen Behörden wurde von kirchlichen Vertretern in St. Pölten bestätigt.

