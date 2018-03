Köstinger: Verhandlungen zu EU-Agrarpolitik können jetzt beginnen

ÖVP-Landwirtschaftssprecherin begrüßt gestrige Einigung der EU-Agrarminister

Brüssel, 20. März 2013 (ÖVP-PD) "Gut, dass sich der Rat der EU-Agrarminister gestern auf eine gemeinsame Position geeinigt hat. Somit können die Verhandlungen mit EU-Parlament beginnen und hoffentlich bis zum Sommer abgeschlossen werden", erklärt Elisabeth Köstinger, Agrarsprecherin der ÖVP im EU-Parlament. "In vielen Punkten zeichnet sich eine ähnliche Gangart ab, etwa was die Umsetzung der Ökologisierungsmaßnahmen betrifft", so Köstinger, die im EU-Parlament Chefverhandlerin der Europäischen Volkspartei für die Programme der ländlichen Entwicklung ist. ****

"Um Kleinlandwirte zu entlasten, müssen Einzelmaßnahmen vereinfacht und ökologische Vorrangflächen für Umweltleistungen gestaffelt eingeführt und evaluiert werden", fordert Köstinger. Auf österreichische Initiative sollen auf diesen Vorrangflächen eiweißhaltige Pflanzen wie Soja oder Erbsen angepflanzt werden können. Diese gelten als besonders umweltfreundlich, weil sie den Boden fruchtbarer machen, Artenvielfalt fördern und Dünger ersetzen. "Besonders begrüßenswert ist, dass die EU-Agrarminister die ursprüngliche Position des Agrarausschusses im EU-Parlament aufgreifen, wonach durchgeführte Maßnahmen zur Ökologisierung anrechenbar werden. Es ist wichtig, dass Betriebe die im Rahmen von Agrarumwelt- oder Bioprogrammen bereits Vorleistungen erbracht haben, nicht benachteiligt werden. Bundesminister Berlakovich hat hier Verhandlungsgeschick bewiesen", so Köstinger.

Größte Hürde bei den Verhandlungen wird laut Köstinger die Neuabgrenzung der sogenannten "sonstigen benachteiligten Gebiete", d.h. aller Gebiete außer Berggebieten. "Rat und Kommission planen, das bestehende und bewährte Indexsystem durch ein anderes System zu ersetzen. Das EU-Parlament lehnt diesen umstrittenen Vorschlag ab, da es durch das neue System extreme Verschiebungen in der Förderfähigkeit dieser Gebiete gibt. In Österreich wären etwa 80 Prozent der Flächen betroffen", erklärt Köstinger. Außerdem wird das EU-Parlament laut Köstinger an seiner Position festhalten, dass die Zuckerquote bis 2020 beibehalten werden soll, um Rübenbauern genügend Anpassungszeit zu geben.

Rückfragen & Kontakt:

Elisabeth Köstinger, MEP, Tel.: +32-2-284-5211

elisabeth.koestinger@europarl.europa.eu

Daniel Köster M.A., EVP-Pressedienst, Tel.: +32-487-384784

daniel.koster@europarl.europa.eu