Khol: ÖVP sorgt für leistbares Wohnen für alle Generationen!

Umfassendes ÖVP-Konzept steht bloßem Nein-Sagen der SPÖ gegenüber.

Wien (OTS) - "Die ÖVP mit ihrem Bundesparteiobmann Dr. Michael Spindelegger hat ein umfassendes Paket vorgelegt, das zwei wichtige Ziele erreichen wird: Leistbares Wohnen für alle Generationen. Und Österreich als Land der Eigentümer. Von der SPÖ liegt bis heute dazu noch immer kein vernünftiger Vorschlag vor - außer reflexartigem Nein und sozialistischen Preisbegrenzungsträumen ist nichts zu hören. Dabei könnte eine beachtliche Zahl der Punkte sogar noch vor den Wahlen beschlossen und somit umgesetzt werden - als klarer Beweis für die Arbeitshaltung der ÖVP: Arbeiten für die Menschen statt monatelang wahlkämpfen", erklärt Dr. Andreas Khol, Bundesobmann des Österreichischen Seniorenbundes, der schon zu Jahresbeginn betont hatte, die Bundesregierung habe bis zum Wahltag zu arbeiten, was aus seiner Sicht "die ÖVP-Regierungsmitglieder vorbildhaft erledigen".

Khol nennt abschließend ein konkretes Beispiel, wie durch das ÖVP-Paket eine rasche Verbesserung für leistbares Wohnen erreicht werden könnte:

"Die Zweckwidmung der Wohnbaugelder alleine kann nicht reichen -da braucht es umfassende Planung und zielgerichtete Umsetzung im Zuge des nächsten Finanzausgleichs. Das geht nicht von jetzt auf gleich. Dass aber Pensionskassen künftig auch in Wohnbaufonds investieren dürfen, könnte man hingegen noch vor den Wahlen beschließen und würde als Auswirkung eine deutliche Mobilisierung des Wohnbaumarktes erzielen: Rund 2,5 Milliarden für 30.000 Wohnungen in den nächsten zwei Jahren. Als Seniorenvertreter ist für mich dabei freilich klar, dass - wie von der ÖVP richtigerweise geplant - eine solche Investition durch die Pensionskassen nicht per Gesetz verpflichtend, sondern im Sinne der Nutzenmaximierung für die mehr als 700.000 'Pensionskassen-Sparer' endlich erlaubt wird. Das bringt rasch neue Wohnungen vor allem für die Jüngeren und sichere Veranlagung für die Älteren. An diesem konkreten Beispiel zeigt sich der Unterschied sehr deutlich: Die ÖVP arbeitet für die Menschen, andere stehen lieber auf der Bremse!"

