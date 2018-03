Nationalrat - Katzian: Gleichstellung am Arbeitsmarkt braucht konkrete Umsetzung auf betrieblicher Ebene

Gleichstellungsverhandlungen auf Basis der Einkommensberichte gefordert

Wien (OTS/SK) - In der Debatte zur Aktuellen Stunde hat SPÖ-Abgeordneter Wolfgang Katzian heute, Mittwoch, im Nationalrat die Einkommenssituation, berufliche Anerkennung und Karriere von Frauen thematisiert. "Auf Ebene der Einkommensunterschiede muss etwas geschehen, wir haben nach wie vor das zweitgrößte Gefälle in der EU", forderte Katzian. ****

Wie frauenpolitische Ziele auf betrieblicher Ebene umgesetzt werden können, habe die Gewerkschaft in den letzten Kollektivvertrags-Verhandlungen gezeigt. "In 75 Branchen wurden neue Kollektivverträge abgeschlossen und umfassende Anrechnungsbestimmungen für Karenzzeiten verankert. Davon profitieren 800.000 Menschen. Darauf kann man stolz sein", so Katzian. Doch es brauche weitere Maßnahmen auf betrieblicher Ebene. "Wir sollten eine Diskussion darüber beginnen, ob es nicht Sinn macht, auf Basis der Einkommensberichte verpflichtende betriebliche Gleichstellungsverhandlungen einzuführen", forderte Katzian. Das müsse in Kombination mit Maßnahmen zur Abgeltung unbezahlter Überstunden in der nächsten Zeit angegangen werden, erklärte Katzian im Nationalrat.

Auch volkswirtschaftliche und betriebswirtschaftliche Untersuchungen liefern laut Katzian gute Argumente für eine höhere Erwerbsbeteiligung von Frauen und für mehr Frauen in Führungspositionen. Gleichstellung am Arbeitsmarkt steigere Wirtschaftswachstum und Wettbewerbsfähigkeit, Firmen mit Frauen in Toppositionen seien erfolgreicher. "Wir brauchen mehr Frauen in Führungspositionen. Mein Vertrauen in die Freiwilligkeit ist hier enden wollend, deshalb brauchen wir die Durchsetzung gesetzlicher Frauenquoten", betonte Katzian abschließend. (Schluss) em/ah

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493