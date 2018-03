ORF III mit Film "Gurbet", EU-Entwicklungspolitik und Fachtagung "Wem nützt Fernsehen?"

Am 21. März im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Die Entwicklungspolitik der EU steht am Donnerstag, dem 21. März 2013, um 20.15 Uhr im Zentrum von "Inside Brüssel". Soll europäische Entwicklungshilfe zielgerichteter sein und sich etwa auf die Staaten Nordafrikas konzentrieren, deren Schwierigkeiten auch die Sicherheit unseres Kontinents berühren? Gast ist unter anderem Entwicklungskommissar Andris Piebalgs. Weiters beschäftigt sich die Sendung mit der aktuellen Bankenkrise in Zypern und der Ansteckungsgefahr für andere Staaten sowie der Forschungsförderung:

Bleibt die Forschung das Stiefkind Europas, wenn es beim jüngsten Langzeitbudget der EU bleibt? Es diskutieren mit ORF-Korrespondent Raimund Löw: Andris Piebalgs, EU-Entwicklungskommissar, Helga Nowotny, Präsidentin des Europäischen Forschungsrats ERC, Thomas Stelzer, United Nations Assistant Secretary-General for Policy Coordination and Inter-Agency Affairs, Ruth Berschens ("Handelsblatt", Düsseldorf) und Giovanni Del Re ("Avvenire", Rom).

Um 21.05 Uhr widmet sich "Im Brennpunkt" einem brisanten Thema:

"Afrikas Geißeln - Aids, Lepra, Tuberkulose". Aids-Raten von bis zu 40 Prozent sind keine Seltenheit, und die Immunschwächeerkrankung begünstigt besonders die Ausbreitung von Tuberkulose und Lepra -Gefahren, die anderswo schon seit Jahrzehnten gebannt sind. Die Dokumentation begleitet das Aussätzigen-Hilfswerk (mit Sitz in Vorarlberg) bei seiner Tätigkeit in Kenia und in Uganda, die Menschen im Kampf um ihre Gesundheit zu unterstützen.

Im Rahmen der ORF-Initiative "Wir sind Österreich" zeigt ORF III um 21.55 Uhr Kenan Kilics Film "Gurbet - in der Fremde". Im Zentrum stehen türkische "Gastarbeiter", die Österreich in den Sechzigern und Siebzigern ins Land geholt hat. Viele träumen immer noch von einer Heimkehr, während mittlerweile im Hof des Wiener Gemeindebaus schon die Enkelkinder spielen.

Um 23.30 Uhr überträgt ORF III die Fachtagung "DialogForum: Werte schaffen! Wem nützt Fernsehen?", eine Veranstaltung des ORF-Public-Value-Kompetenzzentrums, die am Mittwoch im RadioKulturhaus stattfand. Anlass waren zwei aktuelle Studien zur wirtschaftlichen und kulturellen Wertschöpfung des ORF-Fernsehens. Das WIFO berechnete die volkswirtschaftlichen Effekte, die sich durch die ORF-TV-Produktion ergeben, mit dem Ergebnis, dass jeder Euro, den der ORF für seine Fernsehaktivitäten verwendet, mit einem wesentlichen Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt und mit einem beträchtlichen Arbeitskräfteeffekt verbunden ist. Die Studie des Instituts für Publizistik der Uni Wien analysierte die intellektuelle Wertschöpfung durch das ORF-Fernsehen. Beide Studien wurden am Mittwoch im Rahmen der Fachtagung von internationalen und österreichischen Medienexpertinnen und -experten wie Najma Raja (BBC), Dr. Oliver Fritz (WIFO), Dr. Fritz Hausjell (Uni Wien), Armin Thurnher (Falter), Andreas Bönte (BR), Barbara Lackner (Regisseurin) u. a. diskutiert.

