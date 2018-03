Angewandter Beitrag zum internationalen Support von Artistic Research

Alexander Damianisch ist Teil des Executive Boards der internationalen Society for Artistic Research (SAR

Wien (OTS) - Anfang März wurde der neue Vorstand der Society for Artistic Research (SAR) gewählt. Aus österreichischer Sicht ein rechter Erfolg. Mit Alexander Damianisch wurde ein engagiertes und erfahrenes neues Mitglied in das Leitungsgremium der internationalen Vereinigung gewählt. Neben dem von ihm vertretenen Bereich freut dies aus österreichischer Sicht umso mehr als auch Gerhard Eckel (Universität für Musik und darstellende Kunst Graz) zum Präsidenten gewählt wurde.

Die Society for Artistic Research (SAR) wurde März 2010 gegründet und ist eine unabhängige, non-profit Organisation mit der Kernaufgabe weltweit die Fachdiskussionen und -aktivitäten im Bereich künstlerischen Forschens anzuregen und zu unterstützen. Eine dieser Aktivitäten ist die Herausgabe des Journals of Artistic Research (JAR) (link: http://jar-online.net), eine weitere der Research Catalogue (Link: http://www.researchcatalogue.net/) und dessen Entwicklung.

Alexander Damianisch leitet an der Universität für Angewandte Kunst den Bereich Support Kunst und Forschung, davor entwickelte und verantwortete er das internationale best practise Beispiel für die Förderung von künstlerischer Forschung PEEK (FWF). Der promovierte Literaturwissenschaftler hat in Moskau und Durham (GB) unterrichtet und war davor in Berlin und Stuttgart in den Bereichen Kulturmanagement und Nonprofit-PR tätig.

Rückfragen & Kontakt:

Universität für angewandte Kunst Wien

Kommunikation und PR

Mag. Anja Seipenbusch-Hufschmied

Tel.: +43-1-71133-2161

Mobil: +43/(0)664-5268528

anja.seipenbusch @ uni-ak.ac.at

www.dieangewandte.at