Rauch: Wo bleibt SPÖ-Konzept für leistbares Wohnen?

ÖVP-Gesamtpaket liegt vor - SPÖ beschränkt sich bisher auf Einführung einer Wohnsteuer und Verteidigung der "Pilz-Miete"

Wien, 20. März 2013 (ÖVP-PD) "Wo bleibt das SPÖ-Konzept für leistbares Wohnen?", fragt ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch. Bisher beschränkt sich die SPÖ auf Nebenschauplätze und versucht ihre Konzeptlosigkeit durch bewährte Blockadehaltung zu kaschieren. "Inzwischen wissen die Österreicher nur zu gut: Immer dann, wenn die SPÖ kein Konzept hat, erfindet sie eine neue Steuer. Kürzlich geschehen, in Rust, wo die SPÖ die Wohnsteuer erfunden hat", so Rauch, der unterstreicht: "Im Unterschied zur SPÖ sind wir Partner für jene, die sich die eigenen vier Wände schaffen wollen. Wir haben daher ein Gesamtpaket auf den Tisch gelegt, das darauf abzielt, mehr leistbaren Wohnraum zu schaffen. Doch wie auch beim Thema Wasserprivatisierung und Wehrpflicht für Frauen erkennt man nun beim Thema Wohnen, dass die SPÖ mangels eigener Konzepte auf völlig abstruse Argumentation setzt und die Menschen verunsichern will." Als "völlig absurd" bezeichnet Rauch zudem die Tatsache, dass just die SPÖ gut verdienende Politiker zulasten jener Jungfamilien verteidigt, die auf langen Wartelisten für eine Gemeindewohnung stehen. "Sie sagen 'soziale Gerechtigkeit' und meinen 'nur für die Eigenen', Stichwort 'Pilz-Miete'. Wenn die SPÖ nur ein Stückchen Glaubwürdigkeit zurück gewinnen will, soll sie das Gesamtpaket gemeinsam mit der ÖVP umsetzen. Wir stehen bereit, denn uns geht es um einen Aufbruch am Wohnungsmarkt", schließt Rauch. ****

