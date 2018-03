SWV-Matznetter: SWV-Forderungen zur besseren sozialer Absicherungen von Selbstständigen im Ministerrat beschlossen

Appell an SVA: Verantwortung wahrnehmen und Selbstbehalt abschaffen

Wien (OTS) - Vor zwei Jahren startete der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband (SWV) die Kampagne "Fairsicherung" zur besseren sozialen Absicherung von Selbstständigen. Nach Einführung des Krankengeldes für Selbstständige und der Verdoppelung des Wochengeldes für (werdende) Mütter Ende letzten Jahres wurden im heutigen Ministerrat weitere wesentliche Maßnahmen beschlossen. "Wir haben intensiv für eine bessere soziale Absicherung der Selbstständigen gekämpft, weil wir gesehen haben, dass viele trotz florierender Auftragslage mit den Sozialkosten zu kämpfen haben", betonte SWV-Präsident und Vizepräsident der WKÖ, NR Christoph Matznetter. Er zeigte sich erfreut über den gemeinsamen Beschluss mit dem Regierungspartner gerade vor dem Hintergrund, "dass der Wirtschaftsbund unsere Forderungen lange Zeit belächelte oder gar ignorierte".

Ebenso halte es die SVA mit der SWV-Forderung nach Abschaffung des Selbstbehaltes für Selbstständige. "Aber auch hier werde die Vernunft siegen und wir werden nicht nachlassen, diese Ungerechtigkeit politisch zu bekämpfen", stellte Matznetter klar. Der SWV-Präsident ist überzeugt, dass sich der Selbstbehalt in der derzeit bestehenden Form nicht halten lässt. "Was bringt mir ein Selbstbehalt, wenn ihn der Großteil der Leute nicht zahlen kann?", so Matznetter. Die SVA solle daher ihre Verantwortung als Sozialversicherung wahrnehmen und die Menschen sozial absichern. Die Bundesregierung ist hier mit gutem Beispiel voran gegangen und hat folgende Maßnahmen beschlossen:

*) Befreiung von den Sozialversicherungsbeiträgen während des Wochengeldbezuges sofern das Gewerbe ruhend gestellt wurde

*) Geringfügiger Zuverdienst neben dem Bezug von Kinderbetreuungsgeld und Aussetzung der Sozialversicherungsbeiträge

*) Einrichtung eines Überbrückungshilfefonds bei der SVA für Pensions- und Sozialversicherungsbeiträge für EPU und kleine Selbstständige deren Einkünfte unter der Mindestbeitragsgrundlage liegen

*) Zinsfreier Aufschub von Versicherungs-Nachzahlungen auf drei Jahre in zwölf Teilbeträgen

Die SPÖ stelle damit unter Beweis, wie wichtig ihr die soziale Absicherung unserer Selbstständigen ist. "Unsere Betriebe sind schließlich auch für den Erfolg der österreichischen Wirtschaft verantwortlich, da sollen sie sich auch auf unser Sozialsystem verlassen können ", so Matznetter abschließend. (Schluss) df

Rückfragen & Kontakt:

Sozialdemokratischer Wirtschaftsverband Österreich

Daniela Fazekas

Pressesprecherin

Tel.: 01 525 45 32

daniela.fazekas @ wirtschaftverband.at

www.wirtschaftsverband.at