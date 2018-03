Eierdatenbank: Checken und Pecken

Wien (OTS) - In Österreich wird jedes Ei im AMA-Gütesiegel-Programm mit einem Stempel versehen, noch bevor es den Bauernhof verlässt. Dieser Stempel fasst drei wichtige Informationen auf einen Blick zusammen: Herkunftsland, Haltungsform und Legehennenbetrieb. In der Eierdatenbank werden die Warenströme tagesaktuell dokumentiert. Die Konsumenten können sich unter www.eierdatenbank.at ansehen, von welchem Bauernhof das Ei stammt. So ist die ausschließlich österreichische Herkunft beim rot-weiß-roten AMA-Gütesiegel auch beim Osterei garantiert.

Weitere Bilder unter: http://www.apa-fotoservice.at/galerie/3977

Rückfragen & Kontakt:

DI Manuela Göll, Unternehmenskommunikation

Tel.: 01/33151-404, Mobil: 0664/837 61 78

E-Mail: manuela.goell @ ama.gv.at