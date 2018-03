Leitl: Zyperns Gasreserven könnten beitragen, Staatspleite abzuwenden

Verkauf von Förderrechten als Rettungsszenario - weitere konstruktive Verhandlungen rasch nötig

Wien (OTS/PWK167) - "Eine Staatspleite bzw. ein Austritt Zyperns

aus der EU ist genauso wenig im Interesse Europas wie eine Steueroase im Mittelmeer ", plädiert Christoph Leitl, Präsident der Wirtschaftskammer Österreich, für weitere rasche konstruktive Verhandlungen zwischen der EU und dem Mittelmeerstaat. Selbst wenn eine Staatspleite Zyperns wegen der Kleinheit des Landes keine Gefahr für die Eurozone bedeute, eine Pleite der Inselrepublik wäre aber ein "sehr negatives Symbol" mit unsicherem Ausgang insbesondere für die Menschen auf Zypern. Stabilität in Europa müsse Vorrang haben.

Unbestritten sei, dass auch nach dem negativen Parlamentsbeschluss Zyperns, den europäischen Steuerzahlern nicht zu vermitteln ist, warum sie rund 17 Milliarden Euro in die Stützung eines aus den Rudern gelaufenen Bankensystems pumpen sollen, um damit die Einlagen von Milliardären abzusichern, ohne dass Zypern einen angemessenen Eigenbeitrag leistet.

Wenn Zypern nun eine einmalige Vermögensabgabe als eigenen Beitrag zur Abwendung einer Staatspleite ablehnt, dann könnte in einem Alternativszenario Zyperns Erdgasvorkommen eventuell eine wichtige Rolle bei der Staatsrettung zukommen. Die Royal Bank of Scotland hat den Wert der unerschlossenen Gasreserven vor der zyprischen Küste mit rund 600 Milliarden Euro beziffert. Große Energiekonzerne bemühen sich bereits um die Förderrechte, obwohl es noch offene Fragen mit Anrainerstaaten gibt. Leitl: "Zypern muss einen Sanierungsbeitrag von rund 6 Milliarden Euro leisten. Die EU sollte überlegen, ob nicht ein europäisches Konsortium von Energiekonzernen das notwendige Geld gegen Förderrechte von Zypern aufbringt. Worum sich andere bemühen, möglicherweise künftig etwa auch die russische Gazprom, könnte doch die EU verwirklichen. Sie hätte damit zwei Fliegen auf einem Schlag:

Die Lösung der prekären Finanzsituation Zyperns und eine weitere Sicherung der Energieversorgung Europas." Diese Rettungsvariante sollte nun, so Leitl, rasch auf eine mögliche Umsetzung überprüft werden. (RH)

