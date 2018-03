Christliche Nachrichten täglich montags bis freitags auf Bibel TV / Evangelische Nachrichtenagentur idea startet "ideaHeute" am 2. April

Hamburg (ots) - Ab 2. April werden erstmals im deutschsprachigen Fernsehen täglich christliche Nachrichten von montags bis freitags zu sehen sein. In der fünfminütigen Sendung "ideaHeute" um 19.55 Uhr erhalten die Zuschauerinnen und Zuschauer auf Bibel TV aktuelle Informationen - kompetent recherchiert und aufbereitet.

"ideaHeute" ist eine Weiterentwicklung des bisherigen Wochenmagazins "ideaFernsehen". Damit rundet die Evangelische Nachrichtenagentur idea ihre Angebotspalette neben dem wöchentlichen Magazin ideaSpektrum und dem Nachrichtenportal idea.de um ein aktuelles TV-Nachrichtenformat ab. Produziert wird die fünfminütige Sendung bei Bibel TV in Hamburg, Leiter der dreiköpfigen Nachrichtenredaktion auf Senderseite ist André Päßler.

Helmut Matthies, Leiter der Evangelischen Nachrichtenagentur idea, über den bevorstehenden Start von ideaHeute: "Mit dieser täglichen Nachrichtensendung will idea über wichtige Themen und Ereignisse aus christlicher Perspektive erstmals in einem täglichen TV-Format berichten. Punktgenaue Analysen und zentrale Anliegen, für die Christen beten können, runden das Angebot ab. Unser Wochenmagazin ideaSpektrum bietet dann dazu und darüber hinaus Hintergrundberichte und Kommentare zur vertiefenden Information."

Bibel TV Geschäftsführer Matthias Brender begrüßt die Ausweitung der erfolgreichen Kooperation ebenfalls: "Es ist wichtig, nicht nur über kirchliche Großveranstaltungen wie Papstwahl oder Kirchentage zu berichten, sondern auch regelmäßig und weltweit über alles Neue aus dem christlichen Raum zu informieren. Wir freuen uns daher, dass Bibel TV Zuschauer mit 'ideaHeute' hier künftig tagesaktuell auf dem Laufenden sind."

Bild: Sendung Logo "ideaHeute" http://bit.ly/Ymkrni Sendetermine: ideaHeute ab Dienstag, 2. April, montags bis freitags um 19.55 Uhr (Wdh. 23.55 Uhr, 5.55 Uhr, 11.55 Uhr), außerdem in der Bibel TV Mediathek und auf idea.de abrufbar Weiterführende Links: www.idea.de (ab 2.4.2013) www.bibeltv.de/mediathek/ideaheute/archiv.html

Bibel TV ist über den Satelliten Astra europaweit zu empfangen. In Deutschland, Österreich und der Schweiz sendet Bibel TV außerdem im digitalen Kabel und über IPTV, in Deutschland zusätzlich über DVB-T (digitales Antennenfernsehen). Im Internet ist Bibel TV als Livestream zu empfangen. Bibel TV bringt ein vielfältiges christliches Programm mit Filmen, Diskussionsrunden, Interviews, Reportagen, Kindersendungen und Musik. Die gemeinnützige GmbH hat 16 Gesellschafter, die katholische und evangelische Kirche in Deutschland sind zusammen mit 25,5% beteiligt.

