FPÖ-Leyroutz: Der Kärntner Wähler hat Erneuerung eingefordert

Enttäuschung darüber, dass nur Eigeninteressen zählen

Wien (OTS) - Enttäuscht zeigt sich der Obmann der FPÖ Kärnten, Christian Leyroutz, über die Entscheidung von Landeshauptmann Gerhard Dörfler, Landesrat Harald Dobernig und Landtagsabgeordneten Hannes Anton, nicht auf ihr Mandat zu verzichten und den Weg zur Erneuerung nicht freigeben zu wollen.

Der Kärntner Wähler habe die unbedingte Erneuerung eingefordert und seine Unzufriedenheit über die handelnden Personen klar zum Ausdruck gebracht, sagte Leyroutz. "Sich nun gegen den Willen des Wählers zu stellen und nur seine eigenen Interessen zu verfolgen, ist beschämend", so Leyroutz. Die FPK dürfe keine halbherzigen Erneuerungsschritte setzen, sondern müsse alles daran setzen, die Glaubwürdigkeit zurück zu erlangen, bekräftigte Leyroutz, der in diesem Zusammenhang ausdrücklich die Bemühungen von Landesrat Christian Ragger hervorhob. "Die Eigeninteressen sind nun zurück zu stellen, den Interessen des Landes, das angesichts der sich abzeichnenden Koalition eine starke Opposition braucht, ist der Vorzug zu geben", so Leyroutz.

