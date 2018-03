"Eco" am 21. März: So sicher sind unsere Spareinlagen

Österreich-Analyse nach den Zwangsabgaben in Zypern

Angelika Ahrens präsentiert in "Eco" am Donnerstag, dem 21. März 2013, um 22.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

So sicher sind unsere Spareinlagen: Österreich-Analyse nach den Zwangsabgaben in Zypern

In Zypern müssen nun erstmals auch die Sparer, die Bankkunden, für ihre notleidenden Banken zahlen, damit Geld durch ein EU-Rettungspaket fließt. Das trifft nicht nur die Bewohner der Insel hart. Das Vertrauen der kleinen Sparer ist im gesamten Euroraum durch die Zwangsabgabe erschüttert. "Eco" zeigt, was für einen solchen Krisenfall in Österreich gilt: Welche Sicherheit haben die Sparer und Anleger in Österreich? Um wie viel sind Sparguthaben hierzulande besser geschützt als in Zypern und anderswo? Was regelt die Einlagensicherung in Österreich konkret - und wie verlässlich ist diese? Ein Bericht von Hans Hrabal, Hans Wu und Günther Kogler.

Neue Pläne: Psychotherapie auf Krankenschein in ganz Österreich

Die Zahl der psychischen Erkrankungen nimmt weltweit zu. In Österreich in einem so alarmierenden Ausmaß, dass nun sogar der Hauptverband der Sozialversicherungsträger, der immer auf der Kostenbremse stand, die österreichweite Psychotherapie auf Kasse einführen möchte. Bisher bietet nur Wien die volle Kostenübernahme an. In ganz Österreich bräuchten 130.000 Menschen Hilfe, bekommen sie jedoch nicht oder müssen den Großteil aus eigener Tasche bezahlen. Die Behandlung seelischer Leiden ist also vielfach noch eine Frage des Einkommens. Dabei ließen sich mit Psychotherapie oft teure und sinnlose medikamentöse Behandlungen einsparen und auch teure körperliche Folgeschäden vermeiden. Besonders das Anwachsen der Frühpensionierungen aufgrund psychischer Erkrankungen macht den Krankenkassen Sorge. Immerhin scheidet schon jeder Dritte wegen Despressionen vorzeitig aus dem Erwerbsleben aus. Die eigentliche Zeitbombe tickt aber bei den Kindern und Jugendlichen. Reizüberflutung und familiäre Probleme lassen eine Generation von Therapiepatienten heranwachsen. Mit Vorsorge und rechtzeitiger Behandlung will der Hauptverband die Kostenlawine durch seelische Erkrankungen aufhalten. Ein Bericht von Sabina Riedl.

ORF-Initiative "Wir sind Österreich": Nicht nur Kebab-Buden und Call-Shops - Migranten als Unternehmensgründer

Österreichs Wirtschaft würde ohne Zuwanderer nicht funktionieren. Diese klare Analyse treffen Experten und Praktiker des Wirtschaftslebens. Jede dritte Unternehmensgründung in Österreich erfolgt mittlerweile von Menschen mit Migrationshintergrund. Dabei sind es nicht nur Kebab-Stände und Call-Shops, die von Migrantinnen und Migranten gegründet werden. In einigen Bereichen gelten Zuwanderer als Überlebensretter der Branche. "Eco" zeigt erfolgreiche Unternehmer, die es - trotz besonderer Schwierigkeiten - geschafft haben: Alexandra Izdebska und ihr Ehemann Damian aus Polen beschäftigen in ihrem Elektronikunternehmen "Ditech" heute 350 Mitarbeiter aus 90 Ländern. Und Ediz Pekel aus der Türkei betreibt mit der Bäckerei GÜL in Wien fünf Filialen mit 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Was die Migranten nicht von den heimischen Gründern unterscheidet: der persönliche Einsatz und der harte Kampf um Kunden und Einnahmen. Ein Bericht von Beate Haselmayer.

