Spekulationsverbot - Stronach/Lugar: Im Hohen Haus diskutieren und gemeinsam Lösungen finden

Parlament soll keine Abstimmungsmaschine sein, sondern ein Parlament des Diskurses

Wien (OTS) - "Das Spekulationsgesetz ist ein Verfassungsgesetz -deshalb sollte im Parlament darüber beraten werden", mahnte Team Stronach Klubobmann Robert Lugar in der Einwendungsdebatte zur Geschäftsordnung. "Wir sollten hier im Hohen Haus diskutieren und gemeinsam Lösungen finden - dazu gehört auch, Vorschläge der Opposition anzuhören. Das Parlament soll keine Abstimmungsmaschine sein, sondern ein Parlament des Diskurses!", erinnerte Lugar.

Für Lugar liegt aber auf der Hand, dass " die Regierung mit den Ländern offenbar eine Packelei betreibt, um ein Minimalpaket eines Spekulationsverbots zu schaffen - das wollen wir verhindern!" Deshalb müsse der Regierung klar sein, "wenn man es den Ländern ermöglicht, wie bisher zu spekulieren, wird die Opposition nie zustimmen".

Lugar forderte "lebendiger Parlamentarismus, statt im Vorhinein eine Diskussion zu verhindern." Eindeutig abzulehnen sei der Wunsch von VP-Klubchef Kopf, im Parlament nur über ausgehandelte Sachen zu sprechen. "Was soll das dann sein - gemeinsame Kniebeugen nach vorbestimmten Abstimmungsriten? Wir brauchen auch Transparenz in den Abstimmungen", so Lugar. Dabei seien sich ja alle Parteien und der Rechnungshof einig, dass die Länder mit dem Spekulieren aufhören müssen. "Die Regierung soll deshalb das Spekulationsverbot auf die Tagesordnung setzen, dann können wir zeigen, wozu vernünftige Abgeordnete fähig sind und damit auch wieder Vertrauen bei der Bevölkerung schaffen", so Lugar.

