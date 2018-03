FP-Gudenus: Rot-grüner Anschlag auf Petitionsrecht zeugt von Angst vor den Bürgern

Direkte Demokratie darf es offenbar nur geben, wenn Verlierer-Koalition den Weg bestimmen kann

Wien (OTS/fpd) - Das jüngste Beispiel für das Vorgehen gegen echte direkte Demokratie ist das Petitionsrecht. Der Beschluss im Landtag am 7. Jänner 2013 war einstimmig und eindeutig: Ab 500 Unterschriften sollen sich die Bürger mit ihren Anliegen an den noch zu konstituierenden gemeinderätlichen Petitionsausschuss wenden können, der sich damit befassen muss. "Und da ist der Ausschuss noch gar nicht konstituiert, will die Wiener SPÖ das Petitionsrecht schon wieder beschneiden", ärgert sich Wiens FPÖ-Klubchef und stellvertretender Bundesparteiobmann Mag. Johann Gudenus. Und:

"Sozialisten und Grüne haben in ihren Elfenbeintürmen im Rathaus einfach so viel Angst vor den Bürgern, gegen die sie laufend Politik machen, dass sie bei dieser Form der direkten Demokratie die Notbremse ziehen. Dass sich Bürger mit Anliegen, Sorgen und Initiativen unkontrolliert an die Politik wenden können - nein, das geht mit den Sozialisten und ihrem grünen Anhängsel nicht."

Petitionen "gleichartigen Inhalts" sollen nämlich - auch wenn dazwischen eine gewaltige Zeitspanne liegt - nur einmal entschieden werden, folgende, als gleichartig eingestufte Bürgerbegehren hingegen in den Mistkübel wandern. Gudenus: "Wer entscheidet, ob eine dieser Bürgerinitiativen jetzt "gleichartig" ist oder nicht? Das rot-grüne Polit-Büro! Und diese einmal getroffenen Entscheidungen sollen für alle Ewigkeit gelten." Über bereits in einem rechtlichen oder behördlichen Verfahren befindliche Angelegenheiten, darf es überhaupt keine Petition geben. "Das bedeutet, man nimmt den Wienerinnen und Wienern einmal mehr die Möglichkeit einer politischen Willensbekundung, Missstände aufzuzeigen und zu beheben. Das ist eine glatte Rechtsbeugung", so Gudenus.

Um die massive Beschneidung des Petitionsrechts durchzudrücken, haben die regierenden Herrschaften der Opposition ihren undemokratischen Entwurf 24 Stunden vor Beginn des zuständigen Ausschusses übermittelt. Aber dieser Versuch der Überrumpelung ist fehlgeschlagen. "Wir werden das natürlich ablehnen. Es darf nicht sein, dass diese Verlierer-Koalition Petitionen ein für alle Mal abdrehen kann. Im Gegenteil: Wir wollen Petitionen verbindlicher machen. Wir werden nichts unversucht lassen, weiter für direkte Demokratie und Bürgerrechte zu kämpfen", verspricht Gudenus. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Klub der Freiheitlichen, Pressestelle

Tel.: (01) 4000 / 81 798