FALTER veröffentlicht geheime Justizakten

Dokumente sollen Missstände im Justizwesen und mutmaßliche sexuelle Übergriffe durch einen FPÖ-Abgeordneten aufzeigen

Wien (OTS) - Die Wiener Wochenzeitung FALTER veröffentlicht heute um 12 Uhr interne Dokumente aus dem Justizministerium im Original.

Es geht um zwei Vorfälle: einerseits dokumentiert der FALTER, wie sich Justizwachebeamtinnen erfolglos gegen behauptete sexuelle Übergriffe durch ihren Vorgesetzten Gruppeninspektor, den späteren Nationalratsabgeordneten Christian Lausch zur Wehr setzen wollten. Lausch bestreitet die Vorwürfe.

Der FALTER veröffentlicht die Anzeigen der Beamtinnen und ihre Einvernahmeprotokolle, sowie Emails mit pornografischem Inhalt, die Lausch den Frauen laut Aussagen der Opfer geschickt haben soll. Er selbst bestreitet dies in den Einvernahmen - oder kann sich an die Emailadresse nicht mehr erinnern.

Die Vorwürfe wurden von der Disziplinarkommission geprüft. Per Bescheid wurde eine mündliche Verhandlung anberaumt. Dann schaltete sich das Ministerbüro ein und zog die Sache an sich. Der Bescheid an Lausch wurde zu spät zugestellt, wodurch die Sache verjährte.

Die Dokumente werden veröffentlicht, weil die FPÖ wiederholt behauptet, dass die Anschuldigungen "widerlegt" seien. Inhaltlich wurden die Vorwürfe eben nie geprüft.

Der FALTER veröffentlicht auch die Anzeige einer Justizwachebeamtin vom Oktober 2012, die mehreren Kollegen und einem Strafverteidiger schwere Bestechungsvorwürfe macht und von sexueller Ausbeutung und Drogenschmuggel durch Beamte in der Justizanstalt Wien Josefstadt berichtet. Die Staatsanwaltschaft Wien behauptet, die Vorwürfe seien "zu vage" gewesen. Man hat bis heute deshalb auf Observationen, Telefonüberwachungen und Rufdatenrückerfassungen verzichtet.

Der FALTER gefährdet durch die Veröffentlichung keine Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft ist von den Recherchen seit einer Woche informiert - und hat es sechs Monate verabsäumt, die Beschuldigten zu den Korruptionsvorwürfen einzuvernehmen.

