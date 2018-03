NEWS-Exklusiv: Bau-Tycoon Klaus Ortner als Beschuldigter vernommen

Ermittlungen zu weiteren Baufirmen wegen auffälliger Zahlungsflüsse

Wien (OTS) - Das Nachrichtenmagazin NEWS berichtet in seiner am Donnerstag erscheinenden Ausgabe, dass der Bau-Tycoon Klaus Ortner entgegen anderslautenden Pressemeldungen am Montag von der Kriminalabteilung Burgenland im Auftrag der Korruptionsstaatsanwaltschaft als Beschuldigter einvernommen wurde.

Laut Protokoll fand die Beschuldigtenvernehmung Ortners am 18. März 2013 ab 11 Uhr 48 statt und wurde von einem Beamten der Kriminalabteilung Burgenland durchgeführt.

In der Coverstory der am Donnerstag erscheinenden Ausgabe berichtet NEWS äußerst umfassend über die dramatischen Weiterungen der Affäre.

NEWS druckt Auszüge der Beschuldigtenvernehmung Ortners ab, berichtet umfassend über den aktuellen Status der Ermittlungen gegen den Ex-Begas-Boss Rudolf Simandl, insbesondere was das Vermögen seiner Liechtensteiner Stiftung betrifft, veröffentlicht geheime Akten zur 1,3 Millionen-Euro-Bargeldzahlung Ortners an Simandl und deckt auf, welche weiteren Firmen nun vor das Visier der Ermittler geraten sind.

