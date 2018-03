ÖGB-PensionistInnen: In Österreich ist genug Geld vorhanden

Der Pensionssicherungsbeitrag muss abgeschafft werden

Wien (OTS/ÖGB) - "Geld ist in Österreich genug vorhanden, es ist nur ungerecht verteilt", stellt der Vorsitzende der ÖGB-PensionistInnen Werner Thum nach der heutigen Sitzung des ÖGB-BundespensionistInnen-Ausschusses in Wien fest. Die ÖGB-PensionistInnen fordern daher, dass Vermögen ab 700.000 Euro stärker besteuert werden. Gleichzeitig fordern sie die Streichung des Pensionssicherungsbeitrages.++++

Es gehöre offensichtlich schon zur "Expertenpflicht", dass im Zusammenhang mit der sozialen Sicherheit mit fehlendem Geld und einem "zu dichtem Netz" argumentiert werde. Dabei ist Österreich alles andere als ein armes Land. Thum: "Österreich beherbergt weltweit im Vergleich zur Einwohnerzahl die drittmeisten Superreichen. Dazu kommen 35.000 sogenannte ganz normale Millionäre."

Die ÖGB-PensionistInnen fordern daher, dass Vermögen von mehr 700.000 Euro zusätzlich besteuert werden. Thum: "Jährlich können so bis zu drei Milliarden Euro zusätzlich aufgebracht werden. Und die Reichen würden damit ganz sicher nicht plötzlich arm."

Derzeit wird von allen BeamtInnen im Ruhestand ein Pensionssicherungsbeitrag von bis zu 3,3 Prozent bis zu ihrem Lebensende eingehoben. Bei ÖBB-PensionistInnen ist der Beitrag noch wesentlich höher. Thum: "Das ist ungerecht und wir fordern die sofortige Abschaffung zumindest bis zur Höhe der ASVG-Höchstbeitragsbemessungsgrundlage."

