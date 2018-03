Kadenbach für ökologische Landwirtschaft, aber gegen vertragswidrige Doppelfinanzierung

SPÖ-Europaabgeordnete widerspricht Bauernbund-Direktor Abentung sowie Vize-Bauernbundpräsidentin und MEP Köstinger

Wien (OTS/SK) - Gestern Nacht gab es vonseiten der Landwirtschaftsminister eine Einigung zum Agrarbudget bis 2020. "Es ist gut, dass es in dieser wichtigen Frage im Interesse der Planungssicherheit der LandwirtInnen nun eine Ratseinigung gibt, leider wurde aber bei der Ökologisierung das Mögliche nicht voll ausgeschöpft", sagt die SPÖ-Europaabgeordnete Karin Kadenbach, Mitglied im Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung. ****

"Wenige Tage nach der Abstimmung im Europäischen Parlament zur Gemeinsamen Agrarpolitik wurde von Bauernbund-VertreterInnen Kritik an meinen Äußerungen und am Abstimmungsverhalten geübt. Bauernbund-Direktor Abentung verbreitet etwa via Aussendung und Homepage, dass ich gegen die Anrechenbarkeit von Bio auf das Greening in der Landwirtschaft gestimmt hätte und es insgesamt im EU-Parlament dazu keine Mehrheit gegeben hätte. Fakt ist: Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten haben nachweislich dafür gestimmt, dass Biolandbau automatisch als 'Greening' anerkannt wird, also 'green by definition'. Es gilt laut Abstimmung vom vergangenen Mittwoch der EU-Kommissionstext, der besagt, dass Biolandbau direkt als 'Greening' anerkannt wird", erläutert Karin Kadenbach. Sie weist demzufolge auch Abentungs Kritik einer "Öko-Diktatur" ausdrücklich zurück.

Vize-Bauernbundpräsidentin und MEP Köstinger wiederum hat in einem offenen Brief davon geschrieben, ich hätte eine "Benachteiligung für Bio-Betriebe" unterstützt. Kadenbach: "Wichtig war mir, eine vertragswidrige Doppelfinanzierung zu verhindern. Köstinger wollte, dass dieselbe Leistung zweimal aus öffentlichen Mitteln gefördert wird, einmal aus der ersten Säule als Direktförderung via Greening und ein zweites Mal mit der zweiten Säule für ländliche Entwicklung. Das hätte aber wohl spätestens der EuGH als vertragswidrige Doppelfinanzierung aufgehoben. Ich freue mich, dass sich eine Mehrheit des Parlaments für eine erneute Transparenz bei der Offenlegung der Agrarförderungen ausgesprochen hat. So kann jeder genau nachverfolgen, wie öffentliches Geld für öffentliche Güter ausgegeben wird. Im Zusammenhang der Doppelförderungen verstehe ich, dass sich die Konservativen dagegen ausgesprochen haben, wäre doch gerade diese zu Tage getreten."

Daher: "Ich setze mich weiter für kleinere landwirtschaftliche Betriebe ein, für eine ökologisch orientierte Landwirtschaft, vor allem auch für Biolandwirte. Zwei Mal Geld für dieselbe Leistung wird es aber mit uns Sozialdemokraten nicht geben", so Kadenbach. Sie arbeitet derzeit auch daran, dass für die Bienengesundheit drei Pestizide zumindest zwei Jahre verboten werden. Von der EU-Kommission kam bereits der entsprechende Vorschlag. Kadenbach: "Ich hoffe, dass die Vertreterinnen und Vertreter des Bauernbundes hier bei ÖVP-Landwirtschaftsminister Berlakovich noch ein Umdenken erzielen können. Leider hat der Rat gestern hierzu keine Fortschritte gemacht." Kadenbach: "Die SPÖ-Europaabgeordneten haben für eine Obergrenze der Fördersumme von 100.000 Euro pro Jahr gestimmt, damit vor allem kleinere Betriebe die notwendigen Mittel erhalten, nicht wie bisher vorrangig Großbetriebe. (Schluss) ah/mp

