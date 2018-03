MERKUR spendet gemeinsam mit Kunden 70.000 Euro für CliniClowns

Seit 15 Jahren unterstützt MERKUR durch den Verkauf von Tragetaschen

Wiener Neudorf (OTS) - Durch den Verkauf von Papiertragetaschen konnten allein im letzten Jahr EUR 70.000,- an Spenden generiert werden, die anlässlich des International Day of Happiness an den Verein CliniClowns Austria übergeben wurden. Mit diesem Betrag können an 200 Tagen Clownvisiten durchgeführt und damit 10.000 kleine und große Patienten zum Lachen gebracht werden. Alle Details dazu finden Sie in Kürze im Pressebereich auf www.rewe-group.at

Weitere Bilder unter: http://www.apa-fotoservice.at/galerie/3943/

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Ines Schurin, Pressesprecherin und Leiterin Media Relations REWE International AG

Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 3, Objekt 16

A-2355 Wiener Neudorf

Tel.: +43 2236 600 5261, E-Mail: i.schurin @ rewe-group.at